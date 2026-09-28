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Мир

Ученица пришла в школу с помповым ружьем в Турции

Ученица пришла в школу с помповым ружьем в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 23:36 Фото: wikipedia
В турецкой провинции Ван ученица седьмого класса пришла в школу с помповым ружьем. Инцидент произошел утром в школе в районе Тушба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Onedio, оружие заметил учитель, который обратил внимание на поведение девочки. При вмешательстве педагогов и родителей ружье у нее забрали. Позже выяснилось, что оно было разряжено.

Администрация школы вызвала полицию и сообщила о произошедшем в районное управление образования. Ученицу доставили в полицейский участок для дачи объяснений. Также начато расследование, чтобы установить, кому принадлежало оружие и как девочка получила к нему доступ.

После инцидента занятия в школе приостановили, а учащихся отправили домой.

По предварительным данным, никто не пострадал, а школьница не угрожала окружающим.

Ранее сообщалось, что похищенное во время январских событий оружие продолжают находить в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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