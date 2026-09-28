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Мир

Слониха убила четырех человек: "телепат животных" заявила, что узнала причину

Слониха убила четырех человек: телепат животных заявила, что узнала причину, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 00:17 Фото: Instagram/outbackwhisperer
Самопровозглашенная "телепат животных" из Германии Дунья Вилл заявила, что смогла установить мысленный контакт со слонихой Рани, которая, по ее словам, причастна к гибели четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом женщина рассказала в соцсетях.

"Я постоянно думаю о том, сколько животных называют опасными, когда на самом деле они просто страдают. Рани – это идеальный пример. У каждого животного есть причина реагировать так, как они это делают", – написала Дунья Вилл.

Вилл провела пять дней в заповеднике на Шри-Ланке. По ее словам, слониха постоянно прижималась головой к стене, и она почувствовала, что животное испытывает сильный стресс.

Как отмечает Daily Star, во время "сеанса связи" Рани якобы рассказала ей о двух потерях детенышей. Вилл утверждает, что слониха связала пережитую боль с определенной частью тела и особенно резко реагирует, когда люди приближаются к ней с этой стороны.

По словам женщины, Рани много лет участвует в традиционных шествиях "Перахера". Она считает, что агрессивное поведение животного может быть связано с условиями содержания и пережитым стрессом.

При этом заявления Вилл о способности общаться с животными являются ее собственными утверждениями и не подтверждены научными методами.

Ранее сообщалось, что в Индии рыбаки спасли новорожденного слоненка и вернули его матери.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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