#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
440.86
500.77
5.27
Мир

Смертельная ловушка в метро: американец погиб из-за нелепой случайности

Смертельная ловушка в метро: американец погиб из-за нелепой случайности, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 23:40 Фото: magnific.com
В Бруклине 57-летний мужчина погиб после того, как его сумка застряла между дверями вагона метро. Трагедия произошла на станции Utica Avenue в районе Бедфорд-Стайвесант, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, мужчина выходил из поезда линии A, следовавшего в сторону Манхэттена, когда его сумка оказалась зажата между дверями. После этого поезд начал движение и потащил пассажира назад. По данным следствия, мужчина оказался между вагонами, а затем упал на пути.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 18:05. Прибывшие на место медики обнаружили мужчину без сознания и констатировали его смерть.

Погибшим оказался житель Бруклина Яу Боахене. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.

Подобные происшествия в метро Нью-Йорка происходят редко. В 2022 году 20-летний пассажир погиб на станции Columbus Circle после того, как его одежда застряла в дверях поезда.

Ранее сообщалось, что алматинец зашел в метро пассажиром, а вышел фигурантом уголовного дела.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
США
02:21, 24 декабря 2024
В США задержали поджигателя женщины в метро
Метро, расширение метро, продление метро, ремонт, строительство метрополитена
16:39, 10 декабря 2024
В метро Алматы погиб мужчина, упавший на рельсы
зерновой бункер оказался смертельной ловушкой для фермера
23:12, 19 февраля 2026
Зерновой бункер оказался смертельной ловушкой для фермера в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram/anthonyjoshua
23:36, 30 сентября 2026
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа провели первую битву взглядов в преддверии боя в декабре
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:20, 30 сентября 2026
"Барыс" проиграл "Ак Барсу" в выездном матче КХЛ
Фото: ФК &quot;Манчестер Сити&quot;
22:34, 30 сентября 2026
Министр спорта Великобритании раскрыла возможные санкции для "Манчестер Сити"
Фото: ФК &quot;Вильярреал&quot;
22:06, 30 сентября 2026
Футболист испанской Ла Лиги Мартин может присоединиться к сборной Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: