Смертельная ловушка в метро: американец погиб из-за нелепой случайности

В Бруклине 57-летний мужчина погиб после того, как его сумка застряла между дверями вагона метро. Трагедия произошла на станции Utica Avenue в районе Бедфорд-Стайвесант, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, мужчина выходил из поезда линии A, следовавшего в сторону Манхэттена, когда его сумка оказалась зажата между дверями. После этого поезд начал движение и потащил пассажира назад. По данным следствия, мужчина оказался между вагонами, а затем упал на пути.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 18:05. Прибывшие на место медики обнаружили мужчину без сознания и констатировали его смерть.

Погибшим оказался житель Бруклина Яу Боахене. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.

Подобные происшествия в метро Нью-Йорка происходят редко. В 2022 году 20-летний пассажир погиб на станции Columbus Circle после того, как его одежда застряла в дверях поезда.

Ранее сообщалось, что алматинец зашел в метро пассажиром, а вышел фигурантом уголовного дела.