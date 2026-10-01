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Мир

Первое свидание: юноша изрезал девушку ножом и спалил квартиру

Пара, отношения, романтика, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 07:21 Фото: pixabay
17-летняя жительница Башкортостана познакомилась с 19-летним молодым человеком в интернете – они долго общались по переписке. Это знакомство стало для нее роковым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash Batash, инцидент произошел в городе Сибай, когда молодые люди вместе находились в двухкомнатной квартире.

Молодой человек напал на девушку с ножом и нанес ей множество травм лезвием – что стало причиной, неизвестно. После этого он устроил в жилище пожар.

Сам поджигатель получил тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью.

Девушка при этом выжила, ее доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. У нее зафиксировали остановку сердца, но врачам удалось откачать пациентку. Ее состояние оценили как тяжелое и подключили к ИВЛ.

В квартиру, где все случилось, пострадавшая пришла к нему на первое свидание. Это была в целом их первая личная встреча. Позже выяснилось, что девушка в этом году стала студенткой сибайского колледжа. Юноша находился на учете у психиатра.

Ранее мы писали о том, как американец погиб в метро из-за нелепой случайности.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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