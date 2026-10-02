Кашель, температура, насморк: когда пора обращаться к врачу

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что обычно простуда проходит самостоятельно примерно за неделю, однако в некоторых случаях требуется обращение к врачу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, к характерным симптомам простуды относятся насморк или заложенность носа, кашель, боль в горле, чихание, усталость, осиплость и общее недомогание. Также могут наблюдаться повышенная температура, мышечные боли, снижение обоняния и вкуса, а также ощущение давления в области лица или ушей.

Как правило, сильнее всего симптомы проявляются на третий-пятый день болезни, после чего постепенно ослабевают.

Обратиться к врачу рекомендуется, если состояние ухудшается, появляется одышка или боль в груди, температура остается высокой более трех дней либо симптомы не проходят дольше 10 дней. Медицинская помощь также необходима людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Антибиотики при обычной простуде не назначают, поскольку заболевание вызывается вирусами и такие препараты на них не действуют.

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