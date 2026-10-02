Звезда израильского кино погиб при крушении самолета в США

Израильский актер и летный инструктор Гай Капульник погиб при крушении небольшого самолета в Калифорнии. Ему было 46 лет. Авария произошла 24 сентября недалеко от аэропорта Хесперия, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Need To Know, одномоторный Aeronca Champion упал в поле. Вместе с Капульником погибла его 33-летняя пассажирка Тейлор Ласка из Санта-Моники. Оба скончались на месте.

Капульник был известен по израильским фильмам и сериалам. В частности, он сыграл в военной драме "Ливан" 2009 года, получившей "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, а также в фильме "Комната 514".

Позже актер переехал в США и занялся авиацией. В 2015 году он получил частную пилотскую лицензию, а затем стал коммерческим пилотом и летным инструктором.

У Капульника остались жена и трое детей. Причина крушения пока неизвестна. Расследование проводят Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

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