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Мир

Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Австралии: среди пострадавших дети

Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Австралии: среди пострадавших дети, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 19:42 Фото: magnific.com
В австралийском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся проводить регбийную команду Newcastle Knights перед финалом Национальной регбийной лиги. Пострадали 10 человек, в том числе несколько детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на данные полиции Нового Южного Уэльса, пятилетняя девочка и 67-летний мужчина находятся в критическом состоянии. Остальные пострадавшие госпитализированы в стабильном состоянии.

За рулем автомобиля находился 18-летний парень. Его задержала полиция. Водителю предстоит обязательное медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков.

Правоохранители сообщили, что происшествие не рассматривается как связанное с терроризмом. По предварительным данным мэра Ньюкасла Гэвина Морриса, водитель мог потерять управление автомобилем.

На месте работали около 12 бригад скорой помощи и три медицинских вертолета. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил поддержку пострадавшим и поблагодарил экстренные службы за оперативную работу.

Ранее сообщалось, что хозяина лошади привлекли к ответственности после ДТП в Акмолинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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