Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Австралии: среди пострадавших дети

В австралийском Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся проводить регбийную команду Newcastle Knights перед финалом Национальной регбийной лиги. Пострадали 10 человек, в том числе несколько детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на данные полиции Нового Южного Уэльса, пятилетняя девочка и 67-летний мужчина находятся в критическом состоянии. Остальные пострадавшие госпитализированы в стабильном состоянии.

За рулем автомобиля находился 18-летний парень. Его задержала полиция. Водителю предстоит обязательное медицинское освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков.

Правоохранители сообщили, что происшествие не рассматривается как связанное с терроризмом. По предварительным данным мэра Ньюкасла Гэвина Морриса, водитель мог потерять управление автомобилем.

На месте работали около 12 бригад скорой помощи и три медицинских вертолета. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил поддержку пострадавшим и поблагодарил экстренные службы за оперативную работу.

Footage from the incident in Newcastle, NSW where multiple Knights fans were hit by an inexperienced P plater trying to show off. You can see him revving his engine and being cheered on by the crowd before it happens.



Wet roads + too much throttle + inexperience = understeer… pic.twitter.com/HDV3pLSXiD — ThirdEyeOnTheStreet (@third_street) October 3, 2026

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