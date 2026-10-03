Замороженные ягоды стали причиной вспышки инфекции в США: продукцию отзывают

Замороженные органические ягоды, продававшиеся в Walmart и Trader Joe’s, отзывают в США из-за связи со вспышкой E. coli. Инфекцией заразились 17 человек, шестеро попали в больницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, в список отозванной продукции добавили дополнительные партии замороженной органической смеси трех видов ягод и органической черники, продававшихся под маркой "Грейт Вэлью", а также еще одну партию смеси органических ягод от "Трейдер Джоус". Производителем продукции является чилийская компания Frutas y Hortalizas del Sur S.A.

Ягоды под маркой "Грейт Вэлью" поставлялись в магазины в 30 штатах США и Пуэрто-Рико. Продукция "Трейдер Джоус" продавалась в 26 штатах и округе Колумбия.

Потребителям, у которых сохранились отозванные продукты, рекомендуют не употреблять их. Ягоды следует выбросить или вернуть в магазин, где они были приобретены.

О вспышке кишечной инфекции власти Флориды сообщили Центрам по контролю и профилактике заболеваний США в июле 2026 года. 21 сентября ведомство завершило расследование вспышки.

Летальных случаев зарегистрировано не было. Представители магазинов пока не прокомментировали отзыв продукции.

Ранее сообщалось, что казахстанка попала в больницу после уборки дома.