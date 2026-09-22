Казахстанка попала в больницу после уборки дома

Жительница Павлодара получила острое отравление из-за токсичных паров средства для очистки труб. Еще один случай бытового отравления произошел в Успенке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Павлодар-онлайн", 23-летняя девушка вдохнула токсичные пары средства для очистки труб . В результате она получила острое отравление химическим веществом легкой степени и была доставлена в Павлодарскую городскую больницу № 3.

Другой инцидент произошел в Успенке. 42-летняя женщина покрасила пол дома, а наутро у нее появились головокружение, тошнота и общая слабость. Прибывшие по вызову медики доставили пациентку в районную больницу.

При первых признаках недомогания после работы с токсичными веществами – головокружении, тошноте или першении в горле – следует немедленно выйти на свежий воздух и вызвать скорую помощь.