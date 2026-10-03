Сказочный вид: земли из "Властелина колец" выставили на продажу
На сайте агентства недвижимости Bayleys указано, что земля находится между долиной Ида и районом Маниотото. По словам агента Bayleys Джона Гринвуда, владельцы из Окленда решили передать поместье новому хозяину-смотрителю. Он отметил, что это редкая возможность приобрести объект с необычным ландшафтом, скальными образованиями и широкими открытыми горизонтами.
Именно эти виды вдохновили режиссера Питера Джексона на создание деревни Рохан для фильма "Властелин колец: Две крепости". На территории до сих пор сохранились два здания, связанные со съемками.
"Благодаря протяженным горизонтам и суровому ландшафту это место мгновенно узнается поклонниками "Властелина колец", ищущими сцены из Средиземья", – говорится в объявлении.
Агент по недвижимости указывает, что связь с "Властелином колец" можно использовать для развития туристического проекта по примеру Хоббитона.
Стоимость поместья составляет 3,5 млн новозеландских долларов (879 млн 865 тыс. тенге).
На острове Мартас-Винъярд в США появилась необычная услуга: каждый желающий может купить участок прибрежной земли и стать владельцем острова.