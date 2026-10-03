#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
447.73
502.98
5.35
Мир

Сказочный вид: земли из "Властелина колец" выставили на продажу

Дома, пейзаж, горы, гора, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 04:32 Фото: hobbitlotrtrilogy.fandom
В Новой Зеландии выставили на продажу участок площадью более 900 гектаров в регионе Отаго, где проходили съемки одного из фильмов трилогии "Властелин колец", сообщает Zakon.kz.

На сайте агентства недвижимости Bayleys указано, что земля находится между долиной Ида и районом Маниотото. По словам агента Bayleys Джона Гринвуда, владельцы из Окленда решили передать поместье новому хозяину-смотрителю. Он отметил, что это редкая возможность приобрести объект с необычным ландшафтом, скальными образованиями и широкими открытыми горизонтами.

Именно эти виды вдохновили режиссера Питера Джексона на создание деревни Рохан для фильма "Властелин колец: Две крепости". На территории до сих пор сохранились два здания, связанные со съемками.

"Благодаря протяженным горизонтам и суровому ландшафту это место мгновенно узнается поклонниками "Властелина колец", ищущими сцены из Средиземья", – говорится в объявлении.

Агент по недвижимости указывает, что связь с "Властелином колец" можно использовать для развития туристического проекта по примеру Хоббитона.

Стоимость поместья составляет 3,5 млн новозеландских долларов (879 млн 865 тыс. тенге).

Деревня, пейзаж, природа, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 04:32

Фото: bayleys

На острове Мартас-Винъярд в США появилась необычная услуга: каждый желающий может купить участок прибрежной земли и стать владельцем острова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Влалстелин колец, продолжение
09:40, 10 мая 2024
Поклонников "Властелина колец" ждет приятный сюрприз
Властелин колец
03:33, 15 мая 2024
Фанатов "Властелина колец" ожидает крутой подарок
Третий сезон сериала Властелин колец
04:00, 13 мая 2026
"Властелин колец": когда выйдет новый сезон
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайсар&quot; переиграл &quot;Туран&quot; в товарищеском матче
00:45, 04 октября 2026
"Кайсар" переиграл "Туран" в товарищеском матче
&quot;Актобе&quot; обыграл &quot;Атырау&quot; в товарищеской игре
00:07, 04 октября 2026
"Актобе" обыграл "Атырау" в товарищеской игре
Ошибка в таблице Азиады: казахстанке Алуа Балкибековой указали флаг Кыргызстана
23:30, 03 октября 2026
В Википедии перепутали гражданство казахстанской боксёрши Балкибековой
Елена Рыбакина заработала 36 тысяч долларов после вылета с &quot;тысячника&quot; в Пекине
22:49, 03 октября 2026
Елена Рыбакина заработала 36 тысяч долларов после вылета с "тысячника" в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: