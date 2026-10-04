Спор из-за парковки закончился перестрелкой: в США погибла 12-летняя девочка
Как пишет Sky News со ссылкой на данные полиции Балтимора, причиной конфликта между двумя мужчинами, предположительно, стал спор из-за парковочного места.
На месте происшествия правоохранители обнаружили 12-летнюю девочку и женщину с огнестрельными ранениями. Девочка позже скончалась в больнице. Еще двое мужчин самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Полиция считает, что мужчины открыли огонь друг по другу, а девочка случайно оказалась под перекрёстным огнём. По словам комиссара полиции Ричарда Уорли, она не была непосредственной целью стрелков.
Расследование продолжается. Полиция призвала очевидцев предоставить информацию о произошедшем.
Ранее сообщалось, что пять лет лишения свободы получил житель Актау за стрельбу в ночном баре. Суд признал мужчину виновным в хулиганств.