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Мир

Спор из-за парковки закончился перестрелкой: в США погибла 12-летняя девочка

Спор из-за парковки закончился перестрелкой: в США погибла 12-летняя девочка, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 00:31 Фото: magnific.com
В Балтиморе 12-летняя девочка погибла в перестрелке из-за спора о парковочном месте. Стрельба произошла вечером в субботу, 3 октября, на территории парка Leon Day Park, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на данные полиции Балтимора, причиной конфликта между двумя мужчинами, предположительно, стал спор из-за парковочного места.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 12-летнюю девочку и женщину с огнестрельными ранениями. Девочка позже скончалась в больнице. Еще двое мужчин самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Полиция считает, что мужчины открыли огонь друг по другу, а девочка случайно оказалась под перекрёстным огнём. По словам комиссара полиции Ричарда Уорли, она не была непосредственной целью стрелков.

Расследование продолжается. Полиция призвала очевидцев предоставить информацию о произошедшем.

Ранее сообщалось, что пять лет лишения свободы получил житель Актау за стрельбу в ночном баре. Суд признал мужчину виновным в хулиганств.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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