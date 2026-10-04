Спор из-за парковки закончился перестрелкой: в США погибла 12-летняя девочка

В Балтиморе 12-летняя девочка погибла в перестрелке из-за спора о парковочном месте. Стрельба произошла вечером в субботу, 3 октября, на территории парка Leon Day Park, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News со ссылкой на данные полиции Балтимора, причиной конфликта между двумя мужчинами, предположительно, стал спор из-за парковочного места.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 12-летнюю девочку и женщину с огнестрельными ранениями. Девочка позже скончалась в больнице. Еще двое мужчин самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Полиция считает, что мужчины открыли огонь друг по другу, а девочка случайно оказалась под перекрёстным огнём. По словам комиссара полиции Ричарда Уорли, она не была непосредственной целью стрелков.

Расследование продолжается. Полиция призвала очевидцев предоставить информацию о произошедшем.

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