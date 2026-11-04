11-летняя девочка погибла под колесами экскаватора на пешеходном переходе в Текели
По предварительным данным, водитель колесного экскаватора марки Volvo при проезде перекрестка совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
"От полученных травм несовершеннолетняя скончалась. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП области Жетысу
Теперь проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции", – подчеркнули в ведомстве.
Также стражи порядка в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам, строго соблюдать сигналы светофора.
3 ноября 2026 года на автодороге Астана – Петропавловск пикап протаранил патрульную машину. В тот же день полицейского госпитализировали. Уже 4 ноября стало известно, что капитан полиции Данияр Таев от полученных травм скончался в больнице.