11-летняя девочка погибла под колесами экскаватора на пешеходном переходе в Текели

3 ноября 2026 года в Текели 11-летняя девочка, переходившая дорогу по пешеходному переходу, погибла под колесами экскаватора. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу уточнили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, водитель колесного экскаватора марки Volvo при проезде перекрестка совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

"От полученных травм несовершеннолетняя скончалась. Виновный водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП области Жетысу

Теперь проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции", – подчеркнули в ведомстве.

Также стражи порядка в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам, строго соблюдать сигналы светофора.

3 ноября 2026 года на автодороге Астана – Петропавловск пикап протаранил патрульную машину. В тот же день полицейского госпитализировали. Уже 4 ноября стало известно, что капитан полиции Данияр Таев от полученных травм скончался в больнице.