Чихуахуа поступил на службу в Нацгвардию Мексики

В Национальной гвардии Мексики появился необычный новобранец – чихуахуа по кличке Командо. Псу всего 13 месяцев, его рост – 21 сантиметр, однако маленькие размеры не помешали ему начать подготовку к поисково-спасательной работе, сообщает Zakon.kz.

На тренировки семикилограммовый Командо выходит почти как настоящий спецназовец: в миниатюрных защитных очках, тактическом жилете, шлеме и с небольшой камерой. Вместе с другими служебными собаками он учится взбираться по лестницам и преодолевать полосу препятствий, пишет The Guardian.

Впрочем, у Командо есть и другая миссия. В Нацгвардии рассчитывают, что чихуахуа поможет сделать отношения военных с местными жителями менее формальными. По словам лейтенанта Деборы Эрнандес, пес заодно разрушает стереотип о том, что служебная собака обязательно должна быть большой.

В подразделение Командо попал около полугода назад. Его пожилые хозяева из штата Чиуауа больше не могли заботиться о питомце, и собаку забрали сотрудники гвардии. С тех пор маленький новобранец успел побывать на городских церемониях, школьных мероприятиях и даже на параде в честь Дня независимости Мексики.

Командо заметно выделяется среди своих сослуживцев. В кинологических подразделениях Нацгвардии насчитывается около 350 собак, большинство из них – немецкие овчарки и лабрадоры. А чихуахуа уже обзавелся собственным анимационным образом и стал героем мемов в соцсетях.

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