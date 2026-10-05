"Заставляла работать": сын расчленил мать, которая желала для него лучшей жизни

В небольшом городке Кумертау в Республике Башкортостан (РФ), в старой хрущевке проживала обычная семья: 48-летняя Елена и ее 24-летний сын Данила. В феврале молодой человек купил восемь пластиковых ведер и ножовку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, на тот момент никто не мог предположить, зачем ему эти предметы.

Новый 2026-й год Елена неожиданно решила отметить со своей мамой, 74-летней Галиной. Работая поваром в кафе и, получив деньги перед праздниками, женщина щедро накрыла новогодний стол.

После застолья женщина поехала домой и еще несколько раз созванивалась с матерью, но в начале февраля их связь оборвалась. Пожилая женщина попыталась дозвониться внуку, проживающему с Еленой, но он сбрасывал звонки. Галина решила лично проверить родных.

Дверь не открывали. Поэтому пенсионерке пришлось вызвать полицию и МЧС. Они и помогли войти в квартиру.

Женщина и свидетели застали ее обнаженного внука безэмоциональным, сидящим на диване. Женщина заметила ведра, наполненные странной субстанцией.

Позже выяснилось, что восемь ведер и стеклянные банки – это все, что осталось от ее дочери. Главным подозреваемым стал сам Данила. После 9 класса он пошел в колледж учиться на повара, как мама.

Парень хотел после учебы пойти на работу и построить семью, но вдруг стал отшельником, перестал со всеми общаться на долгие шесть лет.

Данила признался, что убил мать, и десять дней избавлялся от тела. Он заявил, что родительница мешала ему и доводила уговорами устроиться на работу. Тогда он решил убить мать.

"Я ее взял, потянул на себя, она упала на пол. Я связал ее и отрубил ей голову топором", – поделился преступник.

Тело Елены нашли в квартире по частям. Парень действовал обдуманно. Предварительно разложил книжные листы, чтобы пол не пропитался кровью. Бабушка была поражена хладнокровием внука.

"Деньги у нее забрал, в карманах, в сумках все было перерыто. Ведра купил, восемь штук. Глаза ей выколол, чтобы она на меня не смотрела. Он так говорил", – вспоминала убитая горем бабушка.

По словам друзей, причиной опасного поведения стала новая компания, появившаяся у парня на работе в ночном клубе. Как оказалось, молодой человек скрывал пагубную зависимость от токсичных веществ.

В ходе следствия Данила не только не раскаялся, но даже сказал, что если бы была возможность все вернуть, сделал бы то же самое.

За эти шесть лет семья неоднократно обращалась к врачам, но психиатр заключил, что с молодым человеком все в порядке. Полиция один раз приезжала, потому что молодой человек сильно избил мать.

Бабушка Галя хочет, чтобы внук понес самое суровое наказание за убийство ее дочери, и желает, чтобы он никогда не вышел на свободу.

Ранее мы писали о том, что американку обвинили в убийстве двоих сыновей.