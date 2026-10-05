#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
447.73
502.98
5.35
Мир

"Заставляла работать": сын расчленил мать, которая желала для него лучшей жизни

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 06:56 Фото: unsplash
В небольшом городке Кумертау в Республике Башкортостан (РФ), в старой хрущевке проживала обычная семья: 48-летняя Елена и ее 24-летний сын Данила. В феврале молодой человек купил восемь пластиковых ведер и ножовку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, на тот момент никто не мог предположить, зачем ему эти предметы.

Новый 2026-й год Елена неожиданно решила отметить со своей мамой, 74-летней Галиной. Работая поваром в кафе и, получив деньги перед праздниками, женщина щедро накрыла новогодний стол.

После застолья женщина поехала домой и еще несколько раз созванивалась с матерью, но в начале февраля их связь оборвалась. Пожилая женщина попыталась дозвониться внуку, проживающему с Еленой, но он сбрасывал звонки. Галина решила лично проверить родных.

Дверь не открывали. Поэтому пенсионерке пришлось вызвать полицию и МЧС. Они и помогли войти в квартиру.

Женщина и свидетели застали ее обнаженного внука безэмоциональным, сидящим на диване. Женщина заметила ведра, наполненные странной субстанцией.

Позже выяснилось, что восемь ведер и стеклянные банки – это все, что осталось от ее дочери. Главным подозреваемым стал сам Данила. После 9 класса он пошел в колледж учиться на повара, как мама.

Парень хотел после учебы пойти на работу и построить семью, но вдруг стал отшельником, перестал со всеми общаться на долгие шесть лет.

Данила признался, что убил мать, и десять дней избавлялся от тела. Он заявил, что родительница мешала ему и доводила уговорами устроиться на работу. Тогда он решил убить мать.

"Я ее взял, потянул на себя, она упала на пол. Я связал ее и отрубил ей голову топором", – поделился преступник.

Тело Елены нашли в квартире по частям. Парень действовал обдуманно. Предварительно разложил книжные листы, чтобы пол не пропитался кровью. Бабушка была поражена хладнокровием внука.

"Деньги у нее забрал, в карманах, в сумках все было перерыто. Ведра купил, восемь штук. Глаза ей выколол, чтобы она на меня не смотрела. Он так говорил", – вспоминала убитая горем бабушка.

По словам друзей, причиной опасного поведения стала новая компания, появившаяся у парня на работе в ночном клубе. Как оказалось, молодой человек скрывал пагубную зависимость от токсичных веществ.

В ходе следствия Данила не только не раскаялся, но даже сказал, что если бы была возможность все вернуть, сделал бы то же самое.

За эти шесть лет семья неоднократно обращалась к врачам, но психиатр заключил, что с молодым человеком все в порядке. Полиция один раз приезжала, потому что молодой человек сильно избил мать.

Бабушка Галя хочет, чтобы внук понес самое суровое наказание за убийство ее дочери, и желает, чтобы он никогда не вышел на свободу.

Ранее мы писали о том, что американку обвинили в убийстве двоих сыновей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Мать Гарика Харламова рассказала, как познакомилась с молодой женой сына
15:54, 07 января 2025
Мать Гарика Харламова рассказала, как познакомилась с молодой женой сына
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
06:56, Сегодня
"Заставляла работать": сын расчленил мать, которая желала для него лучшей жизни
Самолет, самолеты, аэропорт
04:28, 05 октября 2026
Появились новые подробности в связи с попыткой захвата самолета Flydubai
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Зенит&quot; сыграл товарищеский матч с БАТЭ
00:45, 05 октября 2026
"Зенит" без Нурали Алипа обыграл БАТЭ
Алексей Жамнов высказался после поражения от &quot;Барыса&quot;
00:15, 05 октября 2026
Наставник "Спартака" Жамнов – о поражении от "Барыса": Жаловаться не надо, нужно играть
Андрей Буяльский отметился результативной передачей
23:48, 04 октября 2026
Голевая передача Буяльского не помогла "Полонии" одержать победу в чемпионате Польши
&quot;Барыс&quot; одержал вторую подряд победу
23:18, 04 октября 2026
Видеообзор победного матча "Барыса" против "Спартака"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: