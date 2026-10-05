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Мир

Гигантский осьминог в Турции чуть не утащил подростка под воду

Дайвер, море, осьминог, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 08:28 Фото: magnific
Огромный осьминог прицепился к подростку из России во время купания в турецком Бодруме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, парень самостоятельно оторвал от себя осьминога, а когда моллюск попытался уйти в воду, подросток принес его на берег, чтобы показать отцу.

С юным туристом все в порядке. Следы от присосок обработали в медпункте. На следующий день подросток снова купался.

Ранее мы писали о том, что таджикистанец отправился в кругосветное путешествие на одноколесном велосипеде и удивил всех.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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