Гигантский осьминог в Турции чуть не утащил подростка под воду
Фото: magnific
Огромный осьминог прицепился к подростку из России во время купания в турецком Бодруме, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, парень самостоятельно оторвал от себя осьминога, а когда моллюск попытался уйти в воду, подросток принес его на берег, чтобы показать отцу.
С юным туристом все в порядке. Следы от присосок обработали в медпункте. На следующий день подросток снова купался.
Ранее мы писали о том, что таджикистанец отправился в кругосветное путешествие на одноколесном велосипеде и удивил всех.
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