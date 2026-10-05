Гигантский осьминог в Турции чуть не утащил подростка под воду

Огромный осьминог прицепился к подростку из России во время купания в турецком Бодруме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT , парень самостоятельно оторвал от себя осьминога, а когда моллюск попытался уйти в воду, подросток принес его на берег, чтобы показать отцу.

С юным туристом все в порядке. Следы от присосок обработали в медпункте. На следующий день подросток снова купался.

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