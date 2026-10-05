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Мир

Почти 8 тысяч тенге за кружку и рекордные 7,4 млн гостей: в Мюнхене отгремел Октоберфест-2026

фестиваль, Октоберфест, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 14:48 Фото: pexels
4 октября 2026 года в Мюнхене официально завершился юбилейный 191-й Октоберфест, который стал абсолютно рекордным за всю свою историю, сообщает Zakon.kz.

Фестиваль, проходивший с 19 сентября по 4 октября, посетили 7,4 млн человек (предыдущий рекорд 2023 года составлял 7,2 млн).

Кроме того, как отмечено в публикации мэрии Мюнхена, за 16 дней гости выпили 6,7 млн литров хмельного напитка. Это на 2,7% больше, чем в прошлом году, но исторический рекорд 2014 года (7,7 млн литров) побит не был.

История крупнейшего в мире народного фестиваля началась 12 октября 1810 года в Мюнхене – с празднования свадьбы баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Гуляния прошли на поле, которое в честь невесты назвали Лугом Терезы. Праздник настолько понравился баварцам, что его решили проводить ежегодно. Со временем скачки уступили место пиву и развлечениям: в 1818 году появились первые карусели и пивные лавки, а с 1872 года фестиваль начали проводить в сентябре. В 1950 году появилась традиция открытия – мэр Мюнхена вбивает кран в первую бочку с возгласом "O’zapft is!" ("Откупорено!").

За 216 лет Октоберфест более 20 раз отменяли из-за войн и эпидемий, но каждый раз он возвращался.

Примечательно, что фестиваль 2026 года стал самым дорогим в истории – стоимость литровой кружки пива (Maß) составляла в среднем 15,61–16 евро (чуть больше 8 тысяч тенге).

30 сентября стало известно, что Токио побил 140-летний климатический рекорд.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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