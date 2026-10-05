Почти 8 тысяч тенге за кружку и рекордные 7,4 млн гостей: в Мюнхене отгремел Октоберфест-2026
Фестиваль, проходивший с 19 сентября по 4 октября, посетили 7,4 млн человек (предыдущий рекорд 2023 года составлял 7,2 млн).
Zum Ausklang heute nochmal auf die Wiesn zusammen mit meinem Freund und Staatsminister @fwhfreising: Das Münchner #Oktoberfest war auch 2026 wieder ein super Fest. Es ist eine starke Visitenkarte für Bayern in der Welt. Die Gastlichkeit und Lebensfreude begeistern immer wieder aufs Neue – das zeigt auch der Rekord bei den Besucherzahlen. Besonders wichtig: Dass es friedlich blieb. Danke an die Polizei und alle Rettungskräfte, die dafür im Einsatz waren.– Markus Söder (@Markus_Soeder) October 4, 2026
Das Oktoberfest geht zu Ende – wahrscheinlich ganz gut so 👒💆🤦♂️ https://t.co/kt8Egyk6sR– larsfromberlin ♉️ 🦩🇩🇪🇫🇷🇺🇦🇪🇺 (@larsfromberlin) October 4, 2026
Germany's famous beer festival, Oktoberfest, has officially wrapped up this year's edition, setting a new attendance record. This year, 7.4 million people attended the event. https://t.co/C4BVvNF9YT– TVP World (@TVPWorld_com) October 5, 2026
Кроме того, как отмечено в публикации мэрии Мюнхена, за 16 дней гости выпили 6,7 млн литров хмельного напитка. Это на 2,7% больше, чем в прошлом году, но исторический рекорд 2014 года (7,7 млн литров) побит не был.
FÊTES ALLEMANDES 🇩🇪🍻 L'édition 2026 de l'Oktoberfest de Munich se tenait cette année du 19 septembre au 4 octobre. Cette fête est chaque année très suivie par les allemands. Pour l'occasion, les amateurs de bonne bière locale peuvent bénéficier d'un prix très attractif. Pour information, la Maß d'un litre est à environ 15 selon les chapiteaux et les salles. L'entrée sur le site général de la fête est entièrement gratuite. C'est une volonté des organisateurs qui souhaitent que cette fête culte demeure accessible à tous les allemands. L'édition 2026 de l'Oktoberfest ferme officiellement ses portes à Munich ce dimanche 4 octobre 2026. A noter pour cette année, La chanson italienne emblématique connue dans le monde entier, "Sarà perché ti amo", a été chantée à l’Oktoberfest. C'est la preuve que nos amis allemands, tout en conservant leur culture, savent s'ouvrir à celle de leurs pays voisins ! Prtégeons nos traditions locales et nationales ! 🙏 (🎥https://t.co/mSiJHJgsbZ)– THIERRY D "ardéchois et français" (@ThierryTout) October 4, 2026
История крупнейшего в мире народного фестиваля началась 12 октября 1810 года в Мюнхене – с празднования свадьбы баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Гуляния прошли на поле, которое в честь невесты назвали Лугом Терезы. Праздник настолько понравился баварцам, что его решили проводить ежегодно. Со временем скачки уступили место пиву и развлечениям: в 1818 году появились первые карусели и пивные лавки, а с 1872 года фестиваль начали проводить в сентябре. В 1950 году появилась традиция открытия – мэр Мюнхена вбивает кран в первую бочку с возгласом "O’zapft is!" ("Откупорено!").
За 216 лет Октоберфест более 20 раз отменяли из-за войн и эпидемий, но каждый раз он возвращался.
Примечательно, что фестиваль 2026 года стал самым дорогим в истории – стоимость литровой кружки пива (Maß) составляла в среднем 15,61–16 евро (чуть больше 8 тысяч тенге).
30 сентября стало известно, что Токио побил 140-летний климатический рекорд.