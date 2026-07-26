Как изменится механизм защиты пенсионных накоплений с 2027 года

С 2027 года в Казахстане изменится механизм осуществления одной из компенсационных выплат в накопительной пенсионной системе, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов сохраняется в полном объеме. Соответствующая норма закреплена в Социальном кодексе РК и не претерпевает изменений.

"С 2027 года изменяется не сама государственная гарантия, а механизм осуществления одной из предусмотренных законодательством компенсационных выплат. При этом государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов продолжает действовать в полном объеме в соответствии с Социальным кодексом РК".

Данные изменения обусловлены развитием накопительной пенсионной системы и расширением возможностей граждан по управлению своими пенсионными накоплениями, отмечают в ведомстве.

На первоначальном этапе функционирования накопительной пенсионной системы инвестиционное управление пенсионными активами осуществлялось исключительно государством, которое принимало инвестиционные решения и несло ответственность за результаты управления. В этих условиях был предусмотрен механизм компенсации разницы между инвестиционным доходом и уровнем инфляции.

В настоящее время законодательством предусмотрено право граждан передавать до 100 процентов своих пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем. Ранее такой объем составлял до 50 процентов пенсионных накоплений.

"Расширение возможностей выбора означает, что вкладчик вовлечен в управление своими пенсионными активами, самостоятельно принимает решение о выборе управляющей компании, инвестиционной стратегии и приемлемом уровне инвестиционного риска. В связи с этим совершенствуется механизм функционирования накопительной пенсионной системы с учетом расширения возможностей выбора для граждан. При этом защита пенсионных накоплений обеспечивается действующим законодательством".

Отмечается, что Нацбанк продолжает осуществлять управление пенсионными активами, руководствуясь задачами обеспечения их сохранности и достижения долгосрочной доходности. Согласно Стратегическому плану на 2024–2028 годы, одной из целей управления пенсионными активами является обеспечение доходности выше уровня инфляции в долгосрочной перспективе.

Для управляющих инвестиционным портфелем законодательством также установлены требования к финансовой устойчивости, достаточности собственного капитала и профессиональному опыту. Кроме того, в случаях, предусмотренных законодательством, при недостижении минимального уровня доходности управляющая компания обязана возместить соответствующую разницу за счет собственных средств.

"Таким образом, изменения направлены на дальнейшее совершенствование механизмов управления пенсионными накоплениями с учетом развития накопительной пенсионной системы, расширения возможностей выбора для граждан и повышения ответственности профессиональных участников рынка. При этом государственные гарантии, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сохраняются", – заключили в Минтруда.

Ранее в Минтруда раскрыли, сколько казахстанцев получают пенсии и пособия.