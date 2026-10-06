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Мир

Мужчина, живший в бедности, узнал о 28 млн тенге невыплаченной пенсии

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 06:09 Фото: pixabay
Пожилой мужчина из центрального Китая последние 20 лет едва сводил концы с концами. Но недавно он узнал, что у него скопилась круглая сумма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, 71-летний Жу несколько десятилетий занимался сбором мусора, чтобы заработать на жизнь в Чандэ. В начале 2000-х его уволили из государственного предприятия, где он проработал 30 лет, и выплатили компенсацию. Он быстро растратил деньги, влез в долги и поссорился с родственниками, после чего и начал собирать вторсырье.

Зимой 2024 года сотрудники службы социальной помощи обнаружили Жу в заброшенном здании. Чиновники регулярно обеспечивали его всем необходимым и обещали поддержку, пока в конце концов он не согласился переехать в приют.

Недавно, когда власти занялись оформлением Жу, выяснилось, что он достиг пенсионного возраста еще в 2015 году.

Его пенсия составляет около 3 700 юаней (251 тыс. тенге) в месяц, а за последние 10 лет на его пенсионном счете накопилось более 420 000 юаней (около 28 млн тенге).

Соцработник передал ему банковскую карту со всей суммой.

Издание отмечает, что из-за отсутствия мобильного телефона мужчина не был в курсе социальных изменений и не знал о правилах выхода на пенсию в стране.

Неожиданно разбогател и житель южнокорейского города Инчхон. Он получил свыше 19 млн вон (около 7 млн тенге), найденных им в пакете с мусором, потому что хозяин запрятанных денег так и не объявился.

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Камила Салкымбаева
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