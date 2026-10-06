Размером с 28-этажку: в Китае построили уникальную морскую платформу для закачки углекислого газа

В Китае завершили строительство основной конструкции первой морской платформы для закачки углекислого газа. Центральная платформа газового месторождения Дунфан 1-1 уже перешла к пусконаладочным работам, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает улавливание углекислого газа, который образуется вместе с природным газом, его очистку и закачку обратно под землю. Это позволит одновременно добывать больше газа и надолго хранить CO₂ под землей.

По данным издания CGTN, после выхода на полную мощность проект сможет закачивать под землю более 1 млн тонн CO₂ в год. Он станет первым в Китае крупным проектом по применению такой технологии на морском газовом месторождении:

"Центральная платформа весит почти 17 тысяч тонн, а по высоте сопоставима с 28-этажным зданием. Площадь ее палуб превышает 10 тысяч квадратных метров – примерно как 22 баскетбольные площадки".

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Construction of the main structure for the Dongfang 1-1 gas field central platform, China's first demonstration project applying offshore carbon injection technology to enhance natural gas production, was completed on October 4. #China https://t.co/p2J2BaOImU https://t.co/MVHNcCBqXt — CCTV+ (@CCTV_Plus) October 5, 2026

Газовое месторождение Дунфан 1-1 начали разрабатывать в 2003 году. За это время здесь добыли более 50 млрд кубометров природного газа.

Сейчас месторождение переходит на поздний этап разработки: добыча газа постепенно снижается, а содержание CO₂ растет. Поэтому специалисты решили использовать углекислый газ повторно – улавливать его и закачивать в подземные пласты.

Немного ранее мы писали о том, что китайский проект "искусственного солнца" находится в разгаре строительства.