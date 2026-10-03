Размером с ноготь: американец случайно нашел бриллиант стоимостью в миллион долларов
Как пишет The Independent, Джек Пирадин откровенно признается, что его хобби по поиску драгоценных камней никогда не приносило ему денег. Но камень, который он и его друг выкопали на поле в Арканзасе в начале этого года, не был похож ни на что из того, что он выкапывал раньше.
Коллекционеры прогнозируют, что находка может стоить более 1 миллиона долларов.
Размер камня примерно равен размеру ногтя. Это самый крупный алмаз, найденный в этом году в государственном парке "Кратер алмазов". С тех пор как бывший алмазный рудник открытого типа в 1972 году стал частью государственного парка, там было обнаружено более 37 000 алмазов.
В парке взимается плата за вход в размере 15 долларов за то, чтобы наполнить 5-галлонное ведро камнями. Большинство этих находок небольшие и стоят несколько сотен долларов.
Самый крупный алмаз, когда-либо найденный в Соединенных Штатах, камень весом 40,23 карата, известный как "Дядя Сэм", был обнаружен в этом парке в 1924 году.
В США известны лишь два основных месторождения алмазов – места, где на поверхность вышли столбы некогда расплавленных вулканических пород.
Эти месторождения – Алмазный кратер и озеро Келси в Колорадо, земли которого были рекультивированы после того, как много лет назад прекратило свою деятельность коммерческое горнодобывающее предприятие.
Сегодня этот парк в Арканзасе является одним из немногих мест в мире, где любой желающий может заниматься поиском алмазов и забирать свои находки с собой.
Ранее мы писали о том, как исчезновение 8400 лет назад одного из озер тотально изменило Землю.