Размером с ноготь: американец случайно нашел бриллиант стоимостью в миллион долларов

Американец, который более 12 лет занимался поиском алмазов в Арканзасе, обнаружил бриллиант весом 6,03 карата, стоимость которого может превышать 1 миллион долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, Джек Пирадин откровенно признается, что его хобби по поиску драгоценных камней никогда не приносило ему денег. Но камень, который он и его друг выкопали на поле в Арканзасе в начале этого года, не был похож ни на что из того, что он выкапывал раньше.

Коллекционеры прогнозируют, что находка может стоить более 1 миллиона долларов .

Размер камня примерно равен размеру ногтя. Это самый крупный алмаз, найденный в этом году в государственном парке "Кратер алмазов". С тех пор как бывший алмазный рудник открытого типа в 1972 году стал частью государственного парка, там было обнаружено более 37 000 алмазов.

В парке взимается плата за вход в размере 15 долларов за то, чтобы наполнить 5-галлонное ведро камнями. Большинство этих находок небольшие и стоят несколько сотен долларов.

Самый крупный алмаз, когда-либо найденный в Соединенных Штатах, камень весом 40,23 карата, известный как "Дядя Сэм", был обнаружен в этом парке в 1924 году.

В США известны лишь два основных месторождения алмазов – места, где на поверхность вышли столбы некогда расплавленных вулканических пород.

Эти месторождения – Алмазный кратер и озеро Келси в Колорадо, земли которого были рекультивированы после того, как много лет назад прекратило свою деятельность коммерческое горнодобывающее предприятие.

Сегодня этот парк в Арканзасе является одним из немногих мест в мире, где любой желающий может заниматься поиском алмазов и забирать свои находки с собой .

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