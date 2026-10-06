Американка устроила собственные похороны и лично пришла на церемонию

Жительница США Шелви Нил решила необычным образом отметить 80-летие. Она организовала собственные похороны и сама пришла на церемонию, сообщает Zakon.kz.

Идея появилась у Нил еще в 2020 году, когда она продала семейный дом похоронному бюро. При этом женщина поставила условие: в здании должны пройти две панихиды: одна в память о ней, другая в память о ее муже. Об этом пишет издание WLBT.

Муж Нил умер в марте, и его церемония уже состоялась. После этого женщина решила не откладывать собственные "похороны".

"Я сказала: "Знаете, я бы хотела быть на собственных похоронах". Дочь ответила: "Почему бы и нет?" И я согласилась", – рассказала женщина.

Нил призналась, что хотела лично контролировать происходящее и даже предусмотрела возможность вмешаться в выступления гостей. Если кто-то решит сказать о ней что-нибудь неприятное, женщина, по ее словам, сможет "выключить микрофон".

Церемония состоялась в воскресенье, 4 октября 2026 года в 14:30 по местному времени и одновременно стала празднованием 80-летия Нил. Гостям предоставили открытый микрофон, чтобы они могли выступить, а после службы началась вечеринка. Что именно ждало гостей на празднике, заранее не раскрывали.

Сама Нил подчеркнула, что мероприятие было посвящено ее вере и 80 годам жизни, которые она считает "хорошими". Женщина также рассказала, что после ее настоящей смерти традиционных похорон не будет. Вместо них проведут лишь заупокойную службу у могилы.

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