#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
453.65
509.99
5.31
Мир

Американка устроила собственные похороны и лично пришла на церемонию

смерть и похороны, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 19:58 Фото: magnific
Жительница США Шелви Нил решила необычным образом отметить 80-летие. Она организовала собственные похороны и сама пришла на церемонию, сообщает Zakon.kz.

Идея появилась у Нил еще в 2020 году, когда она продала семейный дом похоронному бюро. При этом женщина поставила условие: в здании должны пройти две панихиды: одна в память о ней, другая в память о ее муже. Об этом пишет издание WLBT.

Муж Нил умер в марте, и его церемония уже состоялась. После этого женщина решила не откладывать собственные "похороны".

"Я сказала: "Знаете, я бы хотела быть на собственных похоронах". Дочь ответила: "Почему бы и нет?" И я согласилась", – рассказала женщина.

Нил призналась, что хотела лично контролировать происходящее и даже предусмотрела возможность вмешаться в выступления гостей. Если кто-то решит сказать о ней что-нибудь неприятное, женщина, по ее словам, сможет "выключить микрофон".

Церемония состоялась в воскресенье, 4 октября 2026 года в 14:30 по местному времени и одновременно стала празднованием 80-летия Нил. Гостям предоставили открытый микрофон, чтобы они могли выступить, а после службы началась вечеринка. Что именно ждало гостей на празднике, заранее не раскрывали.

Сама Нил подчеркнула, что мероприятие было посвящено ее вере и 80 годам жизни, которые она считает "хорошими". Женщина также рассказала, что после ее настоящей смерти традиционных похорон не будет. Вместо них проведут лишь заупокойную службу у могилы.

Ранее мы сообщали, где живет больше всего долгожителей в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
почему стоит откладывать деньги на смерть
22:16, 20 апреля 2026
Почему важно заранее копить на собственные похороны
похороны
17:53, 05 июля 2026
В Иране проходят похороны Али Хаменеи: новый верховный лидер не появился на церемонии
девушки
17:04, 23 августа 2026
Голосование в ретро-стиле: жительницы Семея пришли на выборы в необычных образах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
20:10, Сегодня
Новак Джокович прокомментировал победу на престижном турнире в Пекине
Фото: fsrussia.ru
19:35, Сегодня
Российские фигуристы прилетели в Алматы на турнир памяти Дениса Тена
Фото: olympics.com
19:05, Сегодня
Названы семь стран, заинтересованных в проведении летней Олимпиады-2036
Фото: instagram.com/b.sarsekbayev
18:34, Сегодня
Бахыт Сарсекбаев рассказал о подготовке молодёжной сборной Казахстана к ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: