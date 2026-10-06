Останки американца нашли в морозильнике после смерти его жены

Мужчина из американского города Джуно Росс Паскуан, чьи останки обнаружили в морозильном ларе в июле, умер естественной смертью. По данным полиции, причиной смерти стало тяжелое сердечно-сосудистое заболевание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alaska Public Media, полиция Джуно завершила многомесячное расследование и установила, что жена мужчины Шерил Макдональд-Паскуан скрывала его смерть и продолжала оформлять и получать выплаты на его имя.

Паскуан, которому на момент обнаружения останков было бы 74 года, продолжал получать ежемесячные пенсионные выплаты вплоть до июля 2026 года. При этом точную дату его смерти установить не удалось. По версии полиции, останки могли находиться в морозильнике с 2018 по 2025 год.

Останки мужчины нашли 19 июля в сарае возле дома супругов в жилом комплексе Switzer Village Mobile Home Park. Человек, занимавшийся уборкой дома после смерти Макдональд-Паскуан от рака в июле 2025 года, сообщил полиции о завернутом в брезент предмете, похожем на человеческие останки.

Следователи не установили, как именно тело оказалось внутри морозильника. Также полиция не нашла доказательств того, что кто-либо помогал Макдональд-Паскуан скрывать смерть мужа или получать его выплаты.

По словам свидетелей, женщина объясняла отсутствие супруга тем, что он якобы был переведен в учреждение по уходу за пределами Джуно. Смерть Паскуана официально не регистрировалась, и заявлений о его исчезновении также не поступало.

Полиция не смогла установить, какую сумму Макдональд-Паскуан получила после смерти мужа. Расследование закрыто, однако правоохранители могут возобновить его при появлении новой значимой информации.

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