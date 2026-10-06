В Раду Украины внесли законопроект о ее нейтральном статусе

В Верховной Раду внесли законопроект о нейтральном статусе Украины. Депутат Анна Скороход предложила закрепить в Конституции гарантии невступления страны в какие-либо военные союзы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, помимо этого из Конституции предлагают убрать курс на вступление Украины в НАТО, сохранив при этом стремление к членству в Евросоюзе.

Секретарь Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, и Вашингтон сфокусирован на завершении конфликта между Россией и Украиной.

Однако пока ситуация вокруг Украины развивается не в направлении завершения конфликта, пояснил он журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир в Рейкьявике.

Ранее сообщалось о том, что США и Украина заключили первое знаковое соглашение.