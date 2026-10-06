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Мир

В Раду Украины внесли законопроект о ее нейтральном статусе

Владимир Зеленский, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 02:28 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
В Верховной Раду внесли законопроект о нейтральном статусе Украины. Депутат Анна Скороход предложила закрепить в Конституции гарантии невступления страны в какие-либо военные союзы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, помимо этого из Конституции предлагают убрать курс на вступление Украины в НАТО, сохранив при этом стремление к членству в Евросоюзе.

Секретарь Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается, и Вашингтон сфокусирован на завершении конфликта между Россией и Украиной.

Однако пока ситуация вокруг Украины развивается не в направлении завершения конфликта, пояснил он журналистам на совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир в Рейкьявике.

Ранее сообщалось о том, что США и Украина заключили первое знаковое соглашение.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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