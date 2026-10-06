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Мир

Женщина оставила восьмимесячную дочь с мужем и попала под суд

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 04:31 Фото: freepik
Жительницу Сакраменто (США) признали виновной в убийстве после того, как ее восьмимесячная дочь получила тяжелые ожоги 30% поверхности тела и скончалась, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, дочь Кристины Хюманн Сидлецки, Джанна Абугазалех, скончалась 25 августа 2024 года от ожогов второй и третьей степени.

Следователи установили, что муж Сидлецки не обратился за надлежащей медицинской помощью из страха быть арестованным, что и привело к ужасной смерти младенца.

По данным окружной прокуратуры округа Сакраменто, Хусейн Абугазалех поместил Джанну в ванну с опасно горячей водой, что привело к ожогам у младенца.

Когда мама малыша вернулась домой, она увидела, что младенец все еще находится в воде с покрасневшей кожей. Со временем кожа ребенка начала шелушиться и покрываться волдырями.

Несмотря на видимые травмы, ни один из родителей не обратился за медицинской помощью.

Следователи заявили, что история поисковых запросов в телефоне Сидлецки показала, что она прекрасно знала о степени травм своего ребенка и об опасности оставить их без лечения.

Позже она рассказала властям, что у младенца изменилось дыхание, тело обмякло, а затем он полностью перестал реагировать на внешние раздражители.

"Вместо того чтобы позвонить в 911, Сидлецки обратилась за помощью в социальные сети, в то время как ее муж связался с другом почти через 45 минут. Неспособность Сидлецки обратиться за медпомощью привела к смерти ребенка", – говорится в заявлении окружной прокуратуры.

Бабушка младенца по отцовской линии, Наоми Магнесс, заявила, что еще до рождения ребенка она обращалась в Службу защиты детей, опасаясь, что супруги не смогут обеспечить безопасность малыша.

Отец ребенка также был арестован по обвинению в убийстве в 2024 году. Находясь под стражей без права на залог в главной тюрьме округа Сакраменто, Абугазалех 26 января 2025 года перенес сердечный приступ и скончался.

Матери ребенка грозит максимальное тюремное заключение сроком от 15 лет до пожизненного. Вынесение приговора назначено на 23 октября 2026 года.

Ранее мы писали о том, что останки американца нашли в морозильнике после смерти его жены.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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