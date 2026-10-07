Побывал на глубине 90 км и запомнил 800°C: ученые изучили необычный камень

Восточная часть Папуа – Новой Гвинеи находится в зоне активной субдукции – процесса, при котором одна тектоническая плита погружается под другую. Из-за движения плит горные породы могут уходить на большую глубину, а затем снова подниматься к поверхности, сообщает Zakon.kz.

Именно такой необычный образец ученые обнаружили на острове Гуденаф. В песке на пляже они нашли гранат, который оказался частью породы, побывавшей глубоко в недрах Земли.

Примечательно, что по мельчайшим включениям внутри граната исследователи смогли восстановить историю этой породы и понять, в каких условиях она находилась на разных глубинах.

Как сообщает "Наука ТВ" со ссылкой на журнал Nature Geoscience, сначала порода находилась на глубине около 45 километров, где температура достигала примерно 800°C. Затем она погрузилась еще глубже – более чем на 90 километров. Однако там температура оказалась примерно на 100°C ниже.

Таким образом, один и тот же образец сохранил информацию о двух совершенно разных условиях, в которых находился во время своего путешествия в недрах Земли.

Ученые считают, что необычно высокая температура на глубине 45 километров могла быть связана с движением тектонических плит. При их столкновении порода могла нагреваться из-за сильного трения. Есть и другая версия: зона субдукции была относительно молодой и еще не успела полностью остыть.

Полученные данные удивили исследователей, поскольку современные представления о зонах субдукции предполагают, что с увеличением глубины температура должна меняться иначе.

По мнению ученых, теперь находка поможет лучше понять процессы, происходящие глубоко под землей. Зоны субдукции связаны с землетрясениями и вулканической активностью, а также играют важную роль в перемещении горных пород между поверхностью Земли и ее недрами.

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