"Пневмония неустановленной этиологии": новое заявление сделали в ВОЗ по ситуации в Иркутской области

Накануне, 7 октября 2026 года, на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус высказался по ситуации в Иркутской области России после смерти сотрудницы противочумного института, сообщает Zakon.kz.

Глава ВОЗ напомнил, что первые сообщения СМИ о предполагаемом случае легочной чумы у сотрудника лаборатории Иркутского противочумного научно-исследовательского института в РФ появились в прошлую пятницу, 2 октября.

"Сотрудник лаборатории умер после госпитализации с тяжелой пневмонией. В первых сообщениях СМИ утверждалось, что речь могла идти о легочной чуме после случайного заражения в лаборатории. ВОЗ известно, что 2 октября правительство России провело совещание в связи с подозрением на заражение жителя Иркутской области опасной инфекцией. В субботу ВОЗ запросила у Российской Федерации дополнительную информацию в соответствии с Международными медико-санитарными правилами", – заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, вчера РФ ответила, что в последнее время в Иркутской области случаев чумы зарегистрировано не было, а около 200 контактных лиц были помещены на карантин.

"Однако ВОЗ запросила дополнительную информацию о лабораторных исследованиях, проведенных у умершего человека и контактных лиц, более подробные сведения о причинах принятия мер в области общественного здравоохранения, а также информацию о состоянии здоровья контактных лиц. Мы также запросили подтверждение сообщений СМИ о втором сотруднике с пневмонией неустановленной этиологии", – подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

Также он отметил, что ВОЗ предложила техническую поддержку по вопросам, связанным с чумой, а также биологической безопасностью и защищенностью лабораторий.

"Поскольку у нас пока нет полной картины произошедшего, мы не можем провести полноценную оценку риска", – сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, как пояснил глава ВОЗ, "имеет решающее значение для прояснения противоречивых сообщений и проведения точной оценки потенциальных рисков для здоровья населения".

2 октября 2026 года стало известно о смерти в Шелехове сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. После этого появилась информация о возможном случае чумы. В воскресенье, 4 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове стабильна и случаев чумы не выявлено. Причиной смерти 28-летней женщины описывается пневмония с неопределенной этиологией.

5 октября Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации в Иркутской области РФ.

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7 октября по ситуации в Иркутской области после смерти сотрудницы противочумного института высказались в Кремле, Роспотребнадзоре, а также в ВОЗ.