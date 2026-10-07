Турист хотел прогнать паука и случайно сжег дотла виллу за 63 млн тенге

На Бали иностранный турист случайно сжег арендованную виллу, попытавшись прогнать паука с помощью подожженной бумаги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bali Times, инцидент произошел в деревне Тибубененг в районе Северная Кута. 45-летний гражданин Непала Гаорап Рана заметил в ванной комнате паука и, испытывая дискомфорт, решил отпугнуть насекомое огнем.

Мужчина поджег листок бумаги, после чего вышел из ванной комнаты и направился в рабочий кабинет. Однако из-за сильного порыва ветра горящую бумагу подхватило и отбросило прямо на соломенную крышу здания.

"Крыша мгновенно вспыхнула, а сильный ветер и жаркая погода способствовали мгновенному распространению огня по всему зданию", – сообщила представитель полиции округа Бадунг Ипда Ни Ньоман Юни Элтари.

Пламя охватило весь дом за считанные минуты, создав угрозу возгорания соседних жилых построек. Туристу удалось вовремя эвакуироваться, в результате происшествия никто не пострадал.

Однако вилла и все находившееся внутри имущество сгорели дотла. По оценкам правоохранительных органов, материальный ущерб составил около 2 млрд индонезийских рупий (почти 63 млн тенге).

Ранее туристка на глазах семьи утонула в бассейне элитной виллы в Таиланде.