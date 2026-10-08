В России устроили охоту на необычного крушителя автомобилей

На российской автостоянке несколько ночей подряд владельцы обнаруживают поврежденные машины, за вредителем открыли охоту, сообщает Zakon.kz.

По данным Incidentia.ru, впервые это произошло на выходных: были искорежены около десяти автомобилей в 60 километрах от города Ивделя – на территории карьера по добыче руды и золота. Повторное происшествие случилось в ночь на 6 октября 2026 года, пострадали еще несколько машин.

У одного авто разбито боковое стекло, у других оторваны зеркала, выдавлены окна, еще несколько получили вмятины и царапины, а некоторые машины и вовсе остались без дверей. Жертв и пострадавших среди людей нет.

На запись камеры наблюдения попал медведь, поэтому автовладельцы уверены, что машины разгромил именно он. По данным издания, проблема с дикими животными в Ивдельском районе давно известна. Люди жалуются на частое появление медведей. Восемь животных уже отловили.

По информации "Фонтанки", виновника последних происшествий удалось отыскать. Его поисками занимались местные охотники. Однако местные власти считают, что расслабляться не стоит, поскольку поступили сообщения о появлении новых хищников в этом районе.

Зоолог рассказала, почему некоторые медведи нападают на людей и могут повторить атаку. По ее словам, нападение не является для зверя естественной моделью поведения. Человек не входит в число привычной добычи, а медведицы учат медвежат избегать людей.