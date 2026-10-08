Мужчина пытался провезти 10 живых птиц в нижнем белье, но попался

Сотрудники таможенной и пограничной службы США арестовали кубинца за попытку провести 10 живых птиц в нижнем белье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, мужчину выбрали для дополнительного досмотра после прибытия в Международный аэропорт Майами 4 октября 2026 года. Сотрудники заметили у него необычную выпуклость в области пояса и таза, а также обратили внимание на то, что он нервничал во время досмотра.

Во время обыска у него обнаружили шесть прозрачных пластиковых трубок, обмотанных скотчем и закрытых черной сеткой, вшитых в его нижнее белье. Когда сотрудники открыли контейнеры, то увидели 10 живых птиц: восемь желтолицых семилеро и двух голубых гуирак.

Желтолицый семилеро – небольшая зерноядная птица, обитающая в Центральной и Южной Америке, а также на Карибских островах.

Голубая гуирака – североамериканская певчая птица, охраняемая в соответствии с Законом о перелетных птицах 1918 года. Перевозить этот вид без соответствующего разрешения запрещено.

По данным издания, оба вида птиц часто нелегально ввозят в США и продают в качестве домашних питомцев или для участия в певческих конкурсах.

Теперь кубинца ожидает суд.