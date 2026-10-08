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Мир

Сына бывшего президента Кыргызстана Атамбаева посадили за подготовку захвата власти

Кадыр Атамбаев, сын экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 13:32 Фото: wikimedia
Сына экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева – Кадыра осудили за подготовку захвата власти, сообщает Zakon.kz.

Дело о подготовке к массовым беспорядкам рассмотрел Первомайский районный суд Бишкека. На скамье подсудимых были лидер Социал-демократической партии (СДПК) Кадыр Атамбаев и другие представители партии.

Приговором суда 33-летнего Кадырбека Атамбаева признали виновным и приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества, пишет 24.kg.

Кроме того:

  • Темирлана Султанбекова признали виновным и приговорили к 4 годам тюрьмы с конфискацией имущества. В совокупности назначили 7 лет с конфискацией имущества с учетом неотбытого срока по приговору 2025 года о подкупе голосов избирателей;
  • Эрмека Эрматова признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Освободили от отбывания срока в местах лишения свободы с применением пробации;
  • Кубанычбека Кадырова оправдали;
  • Жениша Абдрахманова приговорили к 8 годам с конфискацией имущества;
  • Серикбая Кубаланбек уулу освободили от наказания с выдворением в Казахстан.

В конце ноября 2025 года сообщалось, что лидеров Социал-демократической партии КР задержали по обвинениям в призывах к свержению действующей власти. В числе задержанных оказался сын бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева – Кадыр Атамбаев. МВД сообщало о задержании 10 человек. По версии следствия, они готовили массовые акции протеста после досрочных выборов депутатов парламента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы. В 2020 году его приговорили к 11,5 года заключения с конфискацией имущества и лишением государственных наград за незаконное присвоение земельных участков, незаконное обогащение и участие в беспорядках 2019 года. В 2023 году его освободили из колонии и позволили уехать на лечение.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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