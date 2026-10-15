Двухлетняя казахстанка впала в кому после встречи с каракуртом

Двухлетняя девочка 10 дней провела в реанимации на аппарате ИВЛ и перенесла кому после предполагаемого укуса каракурта в Мангистауской области. Врачи областной детской больницы дважды ввели противокаракуртовую сыворотку и сумели спасти малышку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября 2026 года издание Lada.kz, инцидент произошел во время игры: другой ребенок дал малышке паука, и та могла его проглотить. Об этом позже рассказал находившийся рядом шестилетний мальчик. Когда состояние девочки резко ухудшилось, за ее жизнь начали бороться медики.

Из районной больницы пациентку в состоянии комы первой степени срочно транспортировали в Мангистаускую областную детскую больницу силами санавиации. Еще до перелета после телемедицинской консультации с коллегами врачи приняли решение ввести первую дозу противокаракуртовой сыворотки.

Заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мереке Бекбаев рассказал, что случай требовал непрерывного контроля.

"За спасением ребенка стоит огромная работа всей медицинской команды. Врачи районной больницы своевременно оценили тяжесть состояния и организовали помощь, бригада медицинской авиации обеспечила безопасную транспортировку, а наши реаниматологи Мереке Бекбаев, Гулайым Джанова, Амангелди Дуйсенбек, Заманбек Айтмуратов, Жандос Нурлыхани и медицинские сестры круглосуточно боролись за жизнь девочки. Каждый внес свой вклад в то, чтобы ребенок смог вернуться домой", – отметил заведующий отделением реанимации Мереке Бекбаев.

В реанимации ребенок провел десять дней. К счастью, состояние удалось стабилизировать: девочка вышла из комы, начала дышать самостоятельно и была снята с аппарата ИВЛ.

После восстановления в профильном отделении малышку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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