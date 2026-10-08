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Мир

"Никакой чумы": мать умершей в России лаборантки опровергла версию о разбившейся пробирке

Анализы, лаборатория, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 04:56 Фото: pixabay
Роспотребнадзор сделал заявление о диагнозе погибшей сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По данным ведомства, она умерла от пневмонии, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС со ссылкой на комментарий Роспотребнадзора, у погибшей сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока выявлена пневмония неустановленной этиологии.

В ведомстве уточнили, что, по результатам расширенных исследований, в материале от больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Ситуацию прокомментировала Светлана Шипилова, мать умершей сотрудницы Иркутского научно-исследовательского противочумного института в России. Она рассказала, что пробирки, с которыми работала ее дочь, – противоударные.

Как пишет Oxu.Az, женщина утверждает, что ей пока не выдали заключение о смерти дочери и не разрешают выходить из больницы, куда ее поместили на карантин.

По словам женщины, каждый день у нее брали анализы и мазки:

"Чего-то проверяют, ищут. Может, какую-то другую инфекцию боятся, чтобы мы никакой там COVID не подцепили".

Сообщения об обстоятельствах смерти дочери Шипилова назвала "шоу".

"Гадость про ребенка я читать не хочу. Я-то правду знаю. Отбиваюсь от глупых знакомых, которые в это все поверили. Умные, конечно, не поверили. Не все медики даже понимают, что пробирку невозможно разбить. Даже если ее пульнуть об стену. Это может только дилетант говорить. Даже гипотетически ее просто невозможно ни разлить, ни разбить. Они настолько защищены", – пояснила она.

В российских СМИ выдвигали версию, что Дарья Шипилова случайно разбила пробирку с чумной палочкой "и скрыла это". Коллеги умершей лаборантки объясняли изданию "Люди Байкала", что в институте "не бывает такого".

"Но даже если бы разбила – там изолированный бокс, изолированная одежда. Ничего не сделается вообще", – заявила сотрудница института.

Однокурсница умершей, проходившая практику в противочумном институте, добавила, что "кроме высоких мер безопасности, там прививают от чумы всех – даже студентов, которые пришли на практику".

Ранее в ВОЗ сделали новое заявление по ситуации в Иркутской области.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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