Смерть сотрудницы противочумного института: что говорят в Кремле, Роспотребнадзоре и ВОЗ

По ситуации в Иркутской области после смерти сотрудницы противочумного института высказались в Кремле, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а также во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 7 октября 2026 года, на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВОЗ соответствующим образом проинформирована о ситуации с пневмонией неизвестной этиологии в Иркутской области.

"СМИ сообщают очень много, и подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, – это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора", – отметил представитель Кремля.

В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили о завершении проверки соблюдения требований биобезопасности в Иркутской области.

"Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не выявлено. Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами... Профилактические и противоэпидемические мероприятия организованы в исчерпывающем объеме, эпидемические риски для населения города Иркутска и Иркутской области отсутствуют", – цитирует ТАСС заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

Как сообщается, на 7 октября у более 90% контактных завершено медицинское наблюдение.

"Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, результаты почти 5 000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов", – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Российское ведомство информацию о ситуации в регионе направило в ВОЗ, где подтвердили отсутствие рисков из-за случая пневмонии в Иркутске.

"ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске", – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

2 октября 2026 года стало известно о смерти в Шелехове сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. После этого появилась информация о возможном случае чумы. В воскресенье, 4 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове стабильна и случаев чумы не выявлено. Причиной смерти 28-летней женщины описывается пневмония с неопределенной этиологией.

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5 октября Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации в Иркутской области РФ.