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Мир

"Чума никуда не исчезла": доктор Мясников высказался после смерти сотрудницы института в Шелехове

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 08:42 Фото: pixabay
Известный российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель Александр Мясников сегодня, 7 октября 2026 года, высказался о чуме после смерти в Шелехове сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Как отметил специалист, "почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле".

"Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутри лабораторного заражения в Сибири. (Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи). На самом деле чума никуда не исчезала", – заявил Александр Мясников в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, чума тысячелетиями опустошала Землю.

"Исследование зубов в могильниках показывает, что ее знали уже 5000 лет назад. 3 больших эпидемии – "чума Юстиниана" 6 век, "Черная смерть" в 16 веке, унесшая 1/3 населения Европы (28 млн человек), и конец 19 века, когда пандемия пошла из... Китая! Чума тоже зооноз – инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус... Думаете – дела прошлых лет? Как бы не так!" – предупредил Александр Мясников.

Врач также отметил, что при лечении современными антибиотиками смертность от чумы – 7,4%. Сегодня чума по риску смерти, как считает специалист, "скорее напоминает бактериальную пневмонию, чем средневековую "Черную смерть".

"Массовой вакцины нет. Туристам – в странах Африки, Азии, Южной Америки избегайте контактов с грызунами, их тушками (скелетиками – я видел и таких там, что подбирали!), блохами", – заключил Александр Мясников, обращаясь к любителям попутешествовать.

2 октября 2026 года стало известно о смерти в Шелехове сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. После этого появилась информация о возможном случае чумы. В воскресенье, 4 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове стабильна и случаев чумы не выявлено. Причиной смерти 28-летней женщины описывается пневмония с неопределенной этиологией.

5 октября Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации в Иркутской области РФ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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