Начальница подарила сотрудникам автомобили за 20 млн тенге, чтобы они не мерзли по дороге на работу

Владелица ресторана из китайского города Цзяоцзо (провинция Хэнань) подарила своим сотрудникам по новому автомобилю BMW, чтобы они не ездили в непогоду на работу на электроскутерах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в конце сентября предпринимательница Ма Яньли заметила, что персонал ежедневно ездит на работу на электроскутерах и тяжело переносит поездки в плохую погоду.

Тогда она решила поощрить отличившихся работников, полностью оплатив им новые машины.

Фото: Weibo

"Во время совещания начальница неожиданно отвезла их прямо в автосалон BMW, машины были полностью оплачены заранее", – говорится в сообщении.

Ма Яньли считает, что развитие ресторана невозможно без вклада всех сотрудников. Газета South China Morning Post уточняет, что автомобили получили двое лучших сотрудников. Стоимость каждого транспортного средства составила 45 тыс. долларов (20 млн 222 тыс. 572 тенге).

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