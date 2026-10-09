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Мир

Начальница подарила сотрудникам автомобили за 20 млн тенге, чтобы они не мерзли по дороге на работу

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 08:38 Фото: pexels
Владелица ресторана из китайского города Цзяоцзо (провинция Хэнань) подарила своим сотрудникам по новому автомобилю BMW, чтобы они не ездили в непогоду на работу на электроскутерах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в конце сентября предпринимательница Ма Яньли заметила, что персонал ежедневно ездит на работу на электроскутерах и тяжело переносит поездки в плохую погоду.

Тогда она решила поощрить отличившихся работников, полностью оплатив им новые машины.

Машина, работники, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 08:38

Фото: Weibo

"Во время совещания начальница неожиданно отвезла их прямо в автосалон BMW, машины были полностью оплачены заранее", – говорится в сообщении.

Ма Яньли считает, что развитие ресторана невозможно без вклада всех сотрудников. Газета South China Morning Post уточняет, что автомобили получили двое лучших сотрудников. Стоимость каждого транспортного средства составила 45 тыс. долларов (20 млн 222 тыс. 572 тенге).

Ранее мы писали о том, как казахстанец остался без машины из-за трюка пассажира.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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