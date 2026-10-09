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Мир

Мужчина пешком обошел землю, переплыв Каспийское море: сколько лет на это ушло

Карл Бушби обошел землю за 30 лет, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 17:04 Фото: Instagram/bushby3000
28 лет в пути провел британец Карл Бушби, задавшийся целью обойти Землю, сообщает Zakon.kz.

Бывший десантник, 29-летний Карл Бушби отправился в путь из Чили в 1998 году с 500 долларов в кармане и тележкой с вещами. Его правилом было не пользоваться транспортом. Свою затею Бушби назвал "Экспедиция Голиаф".

Почти за 30 лет мужчина преодолел примерно 50 тысяч километров, побывал в 29 странах и пересек четыре континента. И 5 октября 2026 года Бушби ступил на британскую землю. Но точка еще не поставлена: впереди – последний сухопутный участок до Халла (Англия), где живет его мать, пишет "Наш портал".

Изначально путешественник рассчитывал завершить кругосветку примерно за 12 лет. Но визовые проблемы, нехватка денег, пандемия и закрытые границы неоднократно останавливали экспедицию. В результате дорога растянулась почти на 28 лет.

Одним из самых опасных этапов стало пересечение Дарьенского пробела – труднопроходимого участка тропических лесов между Колумбией и Панамой. В этом регионе путешественнику пришлось двигаться по территории, где действовали вооруженные группировки и шли столкновения.

В 2006 году Бушби подошел к одному из главных препятствий на пути из Америки в Азию – Берингову проливу. Вместе с американским путешественником Дмитрием Киффером он пересек замерзшую акваторию между Аляской и Чукоткой. Хотя расстояние между берегами по прямой составляло около 90 километров, фактический путь оказался значительно длиннее: льдины перемещались, поэтому участникам приходилось менять направление. Переход занял примерно две недели. Температура опускалась до минус 30 градусов, а подвижный лед создавал постоянную угрозу.

В апреле 2006 года Бушби и Киффера задержали российские пограничники на Чукотке. Проблема заключалась в документах: в паспортах не оказалось необходимых отметок. Суд постановил депортировать британца и запретить ему въезд в Россию на пять лет. Для экспедиции это означало серьезную угрозу: к тому моменту Бушби уже прошел значительную часть маршрута, а без возможности продолжить движение через страну его планы могли рухнуть. Но вмешательство губернатора Чукотского автономного округа помогло изменить ситуацию. Вместо депортации путешественник получил штраф, а запрет на въезд был отменен.

Следующие годы Бушби провел в дороге через Россию и другие страны. Однако сухопутный маршрут вновь оказался заблокирован, когда путешественник столкнулся с ограничениями на въезд в соседние государства.

В 2024 году он решился на необычный этап экспедиции – пересечение Каспийского моря вплавь. Протяженность заплыва составляла около 300 километров. На это ушел 31 день.


В сопровождении Бушби находились участники национальной сборной Казахстана по плаванию и представители береговой охраны. Такой переход позволил ему сохранить главное правило экспедиции: не использовать транспорт для продвижения к конечной цели.

Позже аналогичная проблема возникла на последнем участке маршрута – между континентальной Европой и Великобританией.

К 2026 году Бушби добрался до Франции. Он рассчитывал пройти под Ла-Маншем через тоннель, но в таком варианте ему отказали по соображениям безопасности. Оставался другой путь – преодолеть пролив вплавь. Для этого требовалось согласовать маршрут и условия перехода с властями и службами безопасности обеих стран.

5 октября 2026 года путешественник вышел на воду. Заплыв продолжался три дня, а суммарное время в море составило около 20 часов. Сильный ветер усложнял движение, но в итоге Бушби достиг пляжа Шекспира неподалеку от Дувра.

На британском берегу его встретили родственники и друзья. После 28 лет пути он снова оказался в стране, из которой когда-то отправился в кругосветное путешествие.

О многолетнем путешествии Бушби снимают полнометражный документальный фильм Walk of Life.

Еще один человек взялся совершить кругосветное путешествие на велосипеде. Шахриер Азизов из Таджикистана покинул Стамбул в ноябре 2024 года, спустя почти два года он попал в Китай. Он собирается проехать на велосипеде через Австралию, Соединенные Штаты и Европу, прежде чем завершить путешествие в Стамбуле.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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