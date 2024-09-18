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Всемирно известный путешественник вплавь преодолел Каспий

Всемирно известный путешественник переплыл Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 12:21 Фото: azertag.az
Известный британский путешественник Карл Бушби рассказал о своем заплыве из Казахстана в Азербайджан по Каспийскому морю, сообщает Zakon.kz.

По его словам, путешествие было очень сложным.

"К счастью, мы не столкнулись с какими-либо трудностями или проблемами. Нам повезло, что погода была замечательной. Ничто не мешало нам плыть", – приводит АЗЕРТАДЖ слова Бушби.

Морской заплыв стартовал с побережья около города Актау. Чтобы доплыть до Азербайджана, потребовался 41 день, в течение которых было преодолено 288 километров.

Компанию Карлу Бушби составили американка Анджела Максвелл и двое юных азербайджанских пловцов – 15-кратные чемпионы республики Анастасия Боборкина и Абдуррахман Рустамов.

Британец Карл Бушби и американка Анджела Максвелл – путешественники, исследующие все уголки мира. Карл Бушби приступил к этой миссии в ноябре 1998 года, преодолев расстояние в 38 тыс. километров. Его коллега Анджела Максвелл за последние 7 лет побывала на четырех континентах – в 14 странах – и в общей сложности преодолела 32 тыс. 186 километров по пустыням и заснеженным горам.

Ранее мы рассказывали о казахстанце, который прошагал 1111 километров от Турции до Грузии.

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