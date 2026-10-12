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События

Каспийское море обнажает сушу: чем это грозит Казахстану

Каспийское море обнажает сушу: чем это грозит Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 21:34 Фото: NASA
В Каспийском море у побережья Казахстана появился новый остров. Его обнаружили во время аэроразведки возле острова Кулалы. За последние четыре-пять лет в северной части моря возникло несколько подобных участков суши на фоне снижения уровня воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Khaleej Times со ссылкой на данные Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря, в казахстанском секторе уровень воды с 1996 по 2025 год снизился примерно на 2,45 метра. Основные причины – сокращение речного стока, рост испарения из-за изменения климата и влияние человеческой деятельности.

Ученые предупреждают, что обмеление угрожает экосистеме Каспия, в том числе каспийским тюленям и осетровым. Отступление моря также может повлиять на рыболовство, судоходство и прибрежную инфраструктуру.

По их мнению, полное исчезновение Каспия по сценарию Аральского моря маловероятно, однако мелководные районы на севере могут столкнуться с серьезными последствиями дальнейшего снижения уровня воды.

Ранее сообщалось, что грунт поднимают со дна Каспия в Актау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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