Каспийское море обнажает сушу: чем это грозит Казахстану
Как пишет Khaleej Times со ссылкой на данные Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря, в казахстанском секторе уровень воды с 1996 по 2025 год снизился примерно на 2,45 метра. Основные причины – сокращение речного стока, рост испарения из-за изменения климата и влияние человеческой деятельности.
Ученые предупреждают, что обмеление угрожает экосистеме Каспия, в том числе каспийским тюленям и осетровым. Отступление моря также может повлиять на рыболовство, судоходство и прибрежную инфраструктуру.
По их мнению, полное исчезновение Каспия по сценарию Аральского моря маловероятно, однако мелководные районы на севере могут столкнуться с серьезными последствиями дальнейшего снижения уровня воды.
Ранее сообщалось, что грунт поднимают со дна Каспия в Актау.