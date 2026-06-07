Пенсионерка собственноручно обогатила мошенников на 7 млн тенге в Петропавловске

В Петропавловске 77-летняя пенсионерка поверила обещаниям о легком заработке в интернете и лишилась всех своих сбережений, переведя мошенникам более 7 млн тенге. Об этом 7 июня 2026 года сообщили в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Пожилая жительница областного центра попалась на уловку аферистов, когда увидела в социальной сети Instagram заманчивую рекламу о крупных заработках на инвестициях.

Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по активной ссылке и оставила свои контактные данные для обратной связи.

"Аферисты связались с ней, убедили в доходности "инвестиционного бизнеса" и с конца апреля по начало мая выманили у женщины все сбережения. Сумма ущерба превысила 7 млн тенге. Когда преступники перестали выходить на связь, пенсионерка обратилась в полицию", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту сейчас ведется досудебное расследование. Стражам порядка уже удалось выйти на след троих дропперов – пособников, через счета которых мошенники вывели деньги потерпевшей из страны.

У женщины остается возможность истребовать у них возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее сообщалось, что студентка устроила "погром" в квартире отца и вынесла миллионы после одного звонка мошенников.