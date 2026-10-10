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Мир

Находка под диваном может принести супругам миллионы

Китайский фарфор, древняя посуда, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 07:05 Фото: pexels
В Великобритании супруги обнаружили реликвию эпохи династии Цин, которая оценивается в крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily mail, огромное фарфоровое блюдо было привезено из Китая Винг Лун Гу в начале XX века и передавалось из поколения в поколение. Один из членов семьи спрятал блюдо, чтобы не разбить и только спустя много лет оно было найдено под диваном.

Оказалось, что это редкая чаша, изготовленная в честь дня рождения китайской императрицы в 1880 году в Запретном городе.

Династия Цин, находившаяся под властью маньчжуров с 1644 по 1912 год, была последней императорской династией Китая.

На нижней стороне блюда обнаружена печать из четырех иероглифов, означающая "Чусюгун чжи", или "Сделано для дворца Чусю".

Дворец Чусю, также известный как "Дворец собранной элегантности", был одним из шести западных дворцов, расположенных во Внутреннем дворе Запретного города в Пекине.

"Обнаружить императорское блюдо такого монументального масштаба в почти первозданном виде и узнать, что оно хранилось под диваном в гостиной в Лондоне, – это поистине невероятно", – сказал специалист по азиатскому искусству Джон Эксфорд.

На блюде изображены два противоборствующих дракона, сражающихся за пылающую жемчужину среди облаков и языков пламени. По внешнему краю проходит кайма с цветами лотоса, сливы, пиона, хризантемы и гибискуса, а ободок украшен еще шестью драконами и огненным жемчугом.

Редкая императорская реликвия будет выставлена на аукцион по цене от 20 000 до 30 000 фунтов стерлингов (от 12 млн тенге до 18 млн тенге) 10 ноября 2026 года.

А в Турции команда археологов из Университета Акдениз обнаружила и поднимает со дна Средиземного моря тысячи древних керамических изделий с затонувшего около 2 100 лет назад римского корабля.

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Камила Салкымбаева
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