Турция готовит новые меры против курения: что изменится для покупателей сигарет

Власти Турции готовят законопроект, предусматривающий ужесточение правил продажи табачных изделий. В частности, покупателей сигарет могут обязать предъявлять удостоверение личности для подтверждения возраста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Haberler со ссылкой на министра здравоохранения страны Кемаля Мемишоглу, новые меры направлены прежде всего на предотвращение продажи сигарет лицам младше 18 лет. Также власти намерены усилить контроль за соблюдением ограничений на курение и пересмотреть правила организации зон для курящих и некурящих в кафе и ресторанах.

"Наша главная цель – сделать сигареты менее заметными", – подчеркнул Мемишоглу.

Ожидается, что законопроект представят парламенту в октябре. По словам министра, это может произойти в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что в Турции ужесточат контроль за использованием соцсетей детьми.