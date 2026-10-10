Казахстанец выронил 10 тысяч долларов в метро Ташкента и не заметил этого: момент попал на видео

Гражданин Казахстана, приехавший в Ташкент за покупкой машины, обронил на станции метро 10 тыс. долларов США (около 4,5 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ГУП "Ташкентский метрополитен", инцидент произошел на одной из станций подземки. Находку заметила пассажирка: она увидела оставленный пакет с крупной суммой денег в иностранной валюте. Женщина передала найденные деньги сотрудникам безопасности метрополитена.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Узбекистана добавили, что для поиска владельца задействовали систему распознавания лиц Face-ID, после чего 10 тыс. долларов США в полном объеме вернули законному хозяину.

Как оказалось, о потере валюты сам мужчина узнал уже на авторынке.

"Я ехал со станции метро "Алмазар" в Сергели, и в это время из моей сумки выпали 10 тысяч долларов. Я очень спешил и не заметил. Спасибо сотрудникам метро и органов внутренних дел – они нашли деньги и искали меня по Face-ID. О том, что потерял эту сумму, я узнал только на авторынке. Мои деньги вернули, тысяча благодарностей органам внутренних дел", – рассказал казахстанец.

Ранее сообщалось, что житель Кокшетау с богатым криминальным прошлым снова оказался в центре уголовного скандала. Мужчина устроил дебош на привокзальной территории и был арестован.