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Мир

Артефакт с изображением чуда света нашли в затонувшем дворце, связанном с Клеопатрой

Артефакт с изображением чуда света нашли в затонувшем дворце, связанном с Клеопатрой, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 00:31 Фото: magnific.com
Археологи обнаружили бронзовое кольцо с изображением Александрийского маяка – одного из семи чудес древнего мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, находку сделали в затопленной царской гавани Александрии в Египте, на месте дворцового комплекса, связанного с Клеопатрой VII, Марком Антонием и Юлием Цезарем. Об открытии в октябре сообщила Европейская организация подводной археологии.

Отмечается, что кольцо нашли на затопленном острове Антиродос, где когда-то располагались царские покои. По словам специалистов, это первый известный перстень-печатка с изображением знаменитого маяка. Подобные украшения использовали для нанесения оттисков на печати и официальные документы.

Согласно данным издания, точный возраст артефакта пока не установлен. По данным исследователей, изображение на кольце напоминает символику некоторых монет II века нашей эры. Поэтому находка может относиться как к эпохе Птолемеев, так и к римскому периоду.

Александрийский маяк построили в III веке до нашей эры. На протяжении столетий он помогал кораблям ориентироваться у побережья, однако серия землетрясений постепенно разрушила сооружение. Окончательно маяк рухнул примерно в XIV веке.

По мнению археологов, кольцо подтверждает особое значение маяка для Александрии. Преподаватель истории древнего мира Александра Моррис предположила, что дворец на острове Антиродос мог позднее использоваться как административный центр, в том числе для управления работой маяка. Однако прямая связь найденного кольца с этой деятельностью пока не доказана.

Специалисты также считают, что находка может помочь сделать историю затопленной части Александрии более доступной для посетителей музеев. В частности, копии кольца можно использовать в тактильных экспозициях, чтобы люди с нарушениями зрения могли прикоснуться к предмету, связанному с одним из самых известных памятников античности.

Ранее археологи в деревне Бехбейт-эль-Хагар в египетской провинции Гарбия обнаружили остатки двух колоссальных царских статуй, предположительно, фараона Рамзеса II.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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