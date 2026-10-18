Артефакт с изображением чуда света нашли в затонувшем дворце, связанном с Клеопатрой

Археологи обнаружили бронзовое кольцо с изображением Александрийского маяка – одного из семи чудес древнего мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, находку сделали в затопленной царской гавани Александрии в Египте, на месте дворцового комплекса, связанного с Клеопатрой VII, Марком Антонием и Юлием Цезарем. Об открытии в октябре сообщила Европейская организация подводной археологии.

Отмечается, что кольцо нашли на затопленном острове Антиродос, где когда-то располагались царские покои. По словам специалистов, это первый известный перстень-печатка с изображением знаменитого маяка. Подобные украшения использовали для нанесения оттисков на печати и официальные документы.

Согласно данным издания, точный возраст артефакта пока не установлен. По данным исследователей, изображение на кольце напоминает символику некоторых монет II века нашей эры. Поэтому находка может относиться как к эпохе Птолемеев, так и к римскому периоду.

Александрийский маяк построили в III веке до нашей эры. На протяжении столетий он помогал кораблям ориентироваться у побережья, однако серия землетрясений постепенно разрушила сооружение. Окончательно маяк рухнул примерно в XIV веке.

По мнению археологов, кольцо подтверждает особое значение маяка для Александрии. Преподаватель истории древнего мира Александра Моррис предположила, что дворец на острове Антиродос мог позднее использоваться как административный центр, в том числе для управления работой маяка. Однако прямая связь найденного кольца с этой деятельностью пока не доказана.

Специалисты также считают, что находка может помочь сделать историю затопленной части Александрии более доступной для посетителей музеев. В частности, копии кольца можно использовать в тактильных экспозициях, чтобы люди с нарушениями зрения могли прикоснуться к предмету, связанному с одним из самых известных памятников античности.

Bronze ring depicting Lighthouse of Alexandria discovered in submerged palace off Egypt's coast Experts believe the signet ring may be the first of its kind, with a worn image that could show smoke rising from the ancient wo... https://t.co/yo7b9HpGLL https://t.co/eSIYJR5dBo — Ynet Global (@ynetnews) October 12, 2026

Ранее археологи в деревне Бехбейт-эль-Хагар в египетской провинции Гарбия обнаружили остатки двух колоссальных царских статуй, предположительно, фараона Рамзеса II.