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События

"Вызывай полицию!": неизвестные окружили мужчину на глазах у беременной жены в Астане

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 22:53 Фото: Zakon.kz
В Астане неизвестные мужчины, представившись сотрудниками военкомата, попытались увести местного жителя на улице прямо на глазах у его беременной супруги. В столичной полиции уже установили личности участников инцидента, сообщает Zakon.kz.

О необычном случае в соцсети Threads рассказал пользователь miras_karimbekov. По его словам, инцидент произошел около 21:00, когда они с женой возвращались домой с работы.

По дороге супруги заметили, что за ними следуют двое подозрительных мужчин. Возле дома незнакомцы обратились к астанчанину по имени и фамилии, представились сотрудниками военкомата и потребовали, чтобы он пошел с ними.

Мужчина объяснил, что признан негодным к военной службе и имеет подтверждающую справку. Однако незнакомцы не отступили. Вскоре к ним присоединился третий мужчина, и все трое окружили супругов.

"Жена сейчас на последних месяцах беременности, сильно занервничала и начала снимать их на камеру. Как только они увидели камеру, начали скрывать свои лица, а когда я закричал "Вызывай полицию!", они и вовсе разбежались по сторонам. Ситуация очень странная", – поделился астанчанин.

Автор публикации усомнился в легитимности действий мужчин, обратив внимание на странные утверждения о "повестке на телефон", хотя никаких уведомлений он не получал уже около четырех лет.

Больше всего пострадавших обеспокоило то, откуда неизвестным стали известны персональные данные, место работы и ежедневный маршрут.

На публикацию и заявление в соцсетях отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"Сотрудниками полиции установлены личности мужчин. Их действиям будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства", – сообщили корреспонденту Zakon.kz 9 октября 2026 года в ведомстве.

Ранее банда вымогателей отправилась за решетку в Астане.

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Канат Болысбек
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