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Мир

Королева красоты с миллионной аудиторией ушла из жизни после странной публикации

Фото: instagram/nidhitiwari, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 22:50 Фото: instagram/nidhitiwari
В Индии при загадочных обстоятельствах ушла из жизни 30-летняя блогер и бывшая королева красоты Нидхи Тивари, за которой в соцсетях следили более 1,6 млн подписчиков. Ее тело нашли в собственном доме после странной публикации в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Need To Know, инцидент произошел в городе Синграули (штат Мадхья-Прадеш). Девушка, обладательница титула "Мисс Красота Индии 2024" (Miss Pretty India), проживала в доме вместе с матерью и сестрой и регулярно делилась с аудиторией танцевальными видео и кадрами из жизни.

За несколько часов до трагедии девушка опубликовала на Facebook эмоциональный пост о любви к себе и одиночестве.

"Никто не смог заполнить это неполное сердце, я заполнила его сама. Вот почему говорят: любите себя, а не кого-то другого. Ищите себя в себе, ведь сколько еще можно искать себя в других?" – написала инфлюенсер.

По информации полиции, накануне трагедии, около восьми вечера, мать девушки услышала, как Нидхи эмоционально спорила с кем-то по телефону. После разговора блогер заперлась в своей комнате, отказалась от ужина и попросила родных не беспокоить ее.

На следующее утро девушка не вышла из комнаты и не откликалась на стук. Напуганные родственники вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка вскрыли дверь и обнаружили ее мертвой.

По факту гибели начато расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, также следователи изучат детали звонков и переписок в мобильном телефоне погибшей.

Ранее сообщалось, что после падения со сцены участница конкурса "Мисс Вселенная" попала в реанимацию.

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Канат Болысбек
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