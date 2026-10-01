Королева красоты с миллионной аудиторией ушла из жизни после странной публикации
Как передает издание Need To Know, инцидент произошел в городе Синграули (штат Мадхья-Прадеш). Девушка, обладательница титула "Мисс Красота Индии 2024" (Miss Pretty India), проживала в доме вместе с матерью и сестрой и регулярно делилась с аудиторией танцевальными видео и кадрами из жизни.
За несколько часов до трагедии девушка опубликовала на Facebook эмоциональный пост о любви к себе и одиночестве.
"Никто не смог заполнить это неполное сердце, я заполнила его сама. Вот почему говорят: любите себя, а не кого-то другого. Ищите себя в себе, ведь сколько еще можно искать себя в других?" – написала инфлюенсер.
По информации полиции, накануне трагедии, около восьми вечера, мать девушки услышала, как Нидхи эмоционально спорила с кем-то по телефону. После разговора блогер заперлась в своей комнате, отказалась от ужина и попросила родных не беспокоить ее.
На следующее утро девушка не вышла из комнаты и не откликалась на стук. Напуганные родственники вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка вскрыли дверь и обнаружили ее мертвой.
По факту гибели начато расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза, также следователи изучат детали звонков и переписок в мобильном телефоне погибшей.
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