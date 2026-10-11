Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера

Президент США отметил, что посоветовал бы Украине найти "нового лидера, который способен заключить сделку", сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента.

"Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом", – сказал он журналистам.

Трамп аргументировал свой совет тем, что сейчас Украине нужен "новый лидер, способный заключить сделку", "поскольку он (Владимир Зеленский) мог заключить много сделок, но по какой-то причине не делает этого".

Ранее мы сообщали о том, что в Раду Украины внесли законопроект о ее нейтральном статусе.