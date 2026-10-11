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Мир

Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 05:59 Фото: president.gov.ua
Президент США отметил, что посоветовал бы Украине найти "нового лидера, который способен заключить сделку", сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время сменить президента.

"Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом", – сказал он журналистам.

Трамп аргументировал свой совет тем, что сейчас Украине нужен "новый лидер, способный заключить сделку", "поскольку он (Владимир Зеленский) мог заключить много сделок, но по какой-то причине не делает этого".

Ранее мы сообщали о том, что в Раду Украины внесли законопроект о ее нейтральном статусе.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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