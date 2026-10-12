Четыре кандидата в президенты Украины: выяснилось, кто может заменить Зеленского, если выборы состоятся

Президент США Дональд Трамп призвал Украину найти нового лидера, вновь поставив под вопрос политическое будущее действующего президента Владимира Зеленского и сроки проведения следующих выборов в Киеве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в воскресенье Зеленский заявил, что украинские власти организуют выборы, если Россия согласится на "полное прекращение огня" сроком на 60 дней.

Украинское законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения, которое действует с момента начала конфликта с Россией в феврале 2022 года. Представители украинских властей подтверждают, что провести безопасные выборы в условиях атак было бы крайне сложно.

Срок полномочий Зеленского должен был истечь в мае 2024 года.

Россия называет Зеленского нелегитимным, а Трамп обвинил украинского лидера в том, что тот "использует конфликт", чтобы избежать выборов.

Зеленский сохранял популярность, но результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в этом месяце, показали, что большинство украинцев теперь считают, что действующему лидеру не следует баллотироваться на второй срок (доля таких мнений выросла по сравнению с 46% в конце 2025 года) .

Зеленский пока не подтвердил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. Тот же опрос выявил, что 71% респондентов выступает против проведения выборов в текущее время.

Репутация Зеленского пострадала из-за коррупционных скандалов, затронувших его ближайшее окружение, а увольнение министра обороны Михаила Федорова спровоцировало многодневные протесты.

Вот кто, помимо него, может претендовать на пост седьмого президента Украины.

Валерий Залужный

Фото: wikipedia

Залужный – бывший главнокомандующий ВСУ, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании, – считается главным соперником Зеленского. По данным исследования, опубликованного в четверг украинской социологической группой "Рейтинг", Зеленский и Залужный – два потенциальных кандидата, которые набрали бы наибольшее число голосов на гипотетических президентских выборах.

Согласно данным, почти 23% респондентов проголосовали бы за нынешнего украинского лидера, в то время как более пятой части опрошенных поддержали бы бывшего генерала. Залужный отказался публично подтвердить, что будет баллотироваться на пост президента, несмотря на широко распространенные слухи.

Кирилл Буданов

Фото: wikipedia

Буданов приобрел известность как руководитель украинской военной разведки ГУР.

Буданов заявлял, что неоднократно становился целью российских атак, а власти Киева сообщили, что в конце 2023 года его супруга Марианна была отравлена ​​тяжелыми металлами. Генерал занимает пост главы офиса Зеленского с начала 2026 года. Он не заявлял о намерении баллотироваться на выборах и уклонялся от прямых вопросов о возможных президентских амбициях. Около 6,7% участников опроса заявили, что проголосовали бы за Буданова в первом туре будущих выборов.

Михаил Федоров

Фото: wikipedia

Федоров, которому всего 35 лет, в течение нескольких лет курировал сферу беспилотников и занимал пост вице-премьер-министра Украины, прежде чем в январе 2026 года возглавить Министерство обороны. Всего через полгода он был отправлен в отставку на фоне громкого конфликта между Зеленским, самим Федоровым и тогдашним главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским. В ряде украинских городов вспыхнули протесты против увольнения Федорова; позже он выступил с призывом провести выборы в условиях военного времени – этот шаг был воспринят как самый серьезный вызов власти Зеленского с момента начала конфликта с РФ.

Около 38% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", заявили, что доверяют Федорову, а примерно 7,6% выразили готовность проголосовать за бывшего министра обороны в первом туре выборов.

Петр Порошенко

Фото: wikipedia

Порошенко занимал пост президента Украины в 2014-2019 годах. По состоянию на 2026 год он остается действующим депутатом украинского парламента от оппозиции. Порошенко был избран в 2014 году после отстранения от власти бывшего президента Украины Виктора Януковича в результате протестов, ставших "революцией Майдана". Несмотря на первоначальный успех и популярность среди украинцев, рейтинги одобрения Порошенко снизились, поскольку ему не удавалось эффективно бороться с коррупцией, засильем олигархов и последствиями конфликта с Россией. В конце 2021 года украинские власти обвинили Порошенко в государственной измене и содействии финансированию сепаратистских сил на востоке Украины; сам он эти обвинения отверг, назвав их политически мотивированными.

Ранее мы писали о том, как Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера.