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Мир

Четыре кандидата в президенты Украины: выяснилось, кто может заменить Зеленского, если выборы состоятся

Владимир Зеленский, президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 02:59 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент США Дональд Трамп призвал Украину найти нового лидера, вновь поставив под вопрос политическое будущее действующего президента Владимира Зеленского и сроки проведения следующих выборов в Киеве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, в воскресенье Зеленский заявил, что украинские власти организуют выборы, если Россия согласится на "полное прекращение огня" сроком на 60 дней.

Украинское законодательство запрещает проведение выборов в условиях военного положения, которое действует с момента начала конфликта с Россией в феврале 2022 года. Представители украинских властей подтверждают, что провести безопасные выборы в условиях атак было бы крайне сложно.

Срок полномочий Зеленского должен был истечь в мае 2024 года.

Россия называет Зеленского нелегитимным, а Трамп обвинил украинского лидера в том, что тот "использует конфликт", чтобы избежать выборов.

Зеленский сохранял популярность, но результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные в этом месяце, показали, что большинство украинцев теперь считают, что действующему лидеру не следует баллотироваться на второй срок (доля таких мнений выросла по сравнению с 46% в конце 2025 года).

Зеленский пока не подтвердил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. Тот же опрос выявил, что 71% респондентов выступает против проведения выборов в текущее время.

Репутация Зеленского пострадала из-за коррупционных скандалов, затронувших его ближайшее окружение, а увольнение министра обороны Михаила Федорова спровоцировало многодневные протесты.

Вот кто, помимо него, может претендовать на пост седьмого президента Украины.

Валерий Залужный

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 02:59

Фото: wikipedia

Залужный – бывший главнокомандующий ВСУ, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании, – считается главным соперником Зеленского. По данным исследования, опубликованного в четверг украинской социологической группой "Рейтинг", Зеленский и Залужный – два потенциальных кандидата, которые набрали бы наибольшее число голосов на гипотетических президентских выборах.

Согласно данным, почти 23% респондентов проголосовали бы за нынешнего украинского лидера, в то время как более пятой части опрошенных поддержали бы бывшего генерала. Залужный отказался публично подтвердить, что будет баллотироваться на пост президента, несмотря на широко распространенные слухи.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов, руководитель украинской военной разведки ГУР, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 02:59

Фото: wikipedia

Буданов приобрел известность как руководитель украинской военной разведки ГУР.

Буданов заявлял, что неоднократно становился целью российских атак, а власти Киева сообщили, что в конце 2023 года его супруга Марианна была отравлена ​​тяжелыми металлами. Генерал занимает пост главы офиса Зеленского с начала 2026 года. Он не заявлял о намерении баллотироваться на выборах и уклонялся от прямых вопросов о возможных президентских амбициях. Около 6,7% участников опроса заявили, что проголосовали бы за Буданова в первом туре будущих выборов.

Михаил Федоров

Михаил Федоров, занимал пост вице-премьер-министра Украины, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 02:59

Фото: wikipedia

Федоров, которому всего 35 лет, в течение нескольких лет курировал сферу беспилотников и занимал пост вице-премьер-министра Украины, прежде чем в январе 2026 года возглавить Министерство обороны. Всего через полгода он был отправлен в отставку на фоне громкого конфликта между Зеленским, самим Федоровым и тогдашним главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским. В ряде украинских городов вспыхнули протесты против увольнения Федорова; позже он выступил с призывом провести выборы в условиях военного времени – этот шаг был воспринят как самый серьезный вызов власти Зеленского с момента начала конфликта с РФ.

Около 38% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", заявили, что доверяют Федорову, а примерно 7,6% выразили готовность проголосовать за бывшего министра обороны в первом туре выборов.

Петр Порошенко

Петр Порошенко, бывший президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 02:59

Фото: wikipedia

Порошенко занимал пост президента Украины в 2014-2019 годах. По состоянию на 2026 год он остается действующим депутатом украинского парламента от оппозиции. Порошенко был избран в 2014 году после отстранения от власти бывшего президента Украины Виктора Януковича в результате протестов, ставших "революцией Майдана". Несмотря на первоначальный успех и популярность среди украинцев, рейтинги одобрения Порошенко снизились, поскольку ему не удавалось эффективно бороться с коррупцией, засильем олигархов и последствиями конфликта с Россией. В конце 2021 года украинские власти обвинили Порошенко в государственной измене и содействии финансированию сепаратистских сил на востоке Украины; сам он эти обвинения отверг, назвав их политически мотивированными.

Ранее мы писали о том, как Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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