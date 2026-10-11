#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Мир

"Океан Трампа": президент США придумал новые названия для Атлантического и Тихого океанов

президент США придумал новые названия для Атлантического и Тихого океанов, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 13:03 Фото: magnific.com
На предвыборном митинге в городе Кларксвилле президент США Дональд Трамп пошутил о возможном переименовании Атлантического или Тихого океана в "Океан Трампа" или "Океан Америк", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Times of India.

"У нас есть залив, у нас есть прекрасное озеро. Нам нужна река, нам нужен океан", – сказал Трамп, вспомнив переименование Мексиканского залива в Американский залив.

В 2025 году американский президент подписал указ о переименовании Мексиканского залива. Однако решение действует только в США и не обязывает другие страны и международные организации признавать новое название.

Трамп также распорядился вернуть высочайшей вершине Северной Америки в Аляске название Мак-Кинли вместо Денали. Прежнее название было официально восстановлено в честь президента США Уильяма Мак-Кинли.

Ранее Трамп подписал распоряжение о переименовании американской части озера Онтарио. Решение принято на фоне обострения торговых отношений между США и Канадой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Подробности покушения на Трампа
06:23, 14 июля 2024
Трампа хотели убить: подробности покушения на экс-президента США
Министерство войны США
03:03, 06 сентября 2025
Трамп решил переименовать Минобороны США
Дональд Трамп объявил себя новым президентом США
12:40, 06 ноября 2024
Дональд Трамп объявил себя новым президентом США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Трусова перед зеркалом
13:49, Сегодня
Российские фигуристы вылетели домой после турнира в Алматы с задержкой рейса на 1,5 часа
Бейбит Жукаев выходит на корт
13:20, Сегодня
Бейбиту Жукаеву повесили "баранку" в квалификации "Челленджера" в Китае
Дзюдоист сборной РК на татами GS
12:44, Сегодня
Сборная Казахстана проиграла Франции на командном турнире чемпионата мира по дзюдо в Баку
Владимир Слишкович руководит командой
12:38, Сегодня
Владимир Слишкович назвал причины поражения "Жениса" от "Атырау" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: