"Океан Трампа": президент США придумал новые названия для Атлантического и Тихого океанов

На предвыборном митинге в городе Кларксвилле президент США Дональд Трамп пошутил о возможном переименовании Атлантического или Тихого океана в "Океан Трампа" или "Океан Америк", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Times of India.

"У нас есть залив, у нас есть прекрасное озеро. Нам нужна река, нам нужен океан", – сказал Трамп, вспомнив переименование Мексиканского залива в Американский залив.

В 2025 году американский президент подписал указ о переименовании Мексиканского залива. Однако решение действует только в США и не обязывает другие страны и международные организации признавать новое название.

Трамп также распорядился вернуть высочайшей вершине Северной Америки в Аляске название Мак-Кинли вместо Денали. Прежнее название было официально восстановлено в честь президента США Уильяма Мак-Кинли.

Ранее Трамп подписал распоряжение о переименовании американской части озера Онтарио. Решение принято на фоне обострения торговых отношений между США и Канадой.