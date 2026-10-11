Туристический автобус попал в смертельную аварию в Турции
Фото: magnific.com
В турецкой провинции Маниса произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика-тягача. Авария случилась возле пункта оплаты проезда Акхисар на автомагистрали Гебзе – Орхангази – Измир, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Anadolu Ajansı со ссылкой на данные губернаторства Манисы, в результате аварии погибли 11 человек, еще 27 получили травмы. Пострадавших доставили в больницы.
На место происшествия направили бригады скорой помощи, пожарных, полицию и спасателей. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что первоначально было известно о 11 погибших и 26 пострадавших.
Обстоятельства аварии уточняются.
🟡 Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. https://t.co/DOHQiRrKP9— TURKINFORM (@TurkinformMedya) October 11, 2026
Ранее сообщалось, что друг семьи на фургоне насмерть сбил ребенка на глазах у всей семьи.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript