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Мир

Туристический автобус попал в смертельную аварию в Турции

Туристический автобус попал в смертельную аварию в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 15:33 Фото: magnific.com
В турецкой провинции Маниса произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика-тягача. Авария случилась возле пункта оплаты проезда Акхисар на автомагистрали Гебзе – Орхангази – Измир, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Anadolu Ajansı со ссылкой на данные губернаторства Манисы, в результате аварии погибли 11 человек, еще 27 получили травмы. Пострадавших доставили в больницы.

На место происшествия направили бригады скорой помощи, пожарных, полицию и спасателей. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что первоначально было известно о 11 погибших и 26 пострадавших.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что друг семьи на фургоне насмерть сбил ребенка на глазах у всей семьи.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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