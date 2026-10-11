туристический автобус попал в смертельную аварию в Турции

В турецкой провинции Маниса произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика-тягача. Авария случилась возле пункта оплаты проезда Акхисар на автомагистрали Гебзе – Орхангази – Измир, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Anadolu Ajansı со ссылкой на данные губернаторства Манисы, в результате аварии погибли 11 человек, еще 27 получили травмы. Пострадавших доставили в больницы.

На место происшествия направили бригады скорой помощи, пожарных, полицию и спасателей. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что первоначально было известно о 11 погибших и 26 пострадавших.

Обстоятельства аварии уточняются.

🟡 Manisa’nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. https://t.co/DOHQiRrKP9 — TURKINFORM (@TurkinformMedya) October 11, 2026

Ранее сообщалось, что друг семьи на фургоне насмерть сбил ребенка на глазах у всей семьи.