"Остановилось сердце": трехлетняя казахстанка впала в кому после визита к стоматологу

В Павлодаре трехлетний ребенок впал в кому и оказался на аппарате искусственной вентиляции легких после визита к стоматологу. Страшной историей в социальных сетях поделились родственники пострадавшей девочки, сообщает Zakon.kz.

По информации родственницы, опубликованной в сообществе tipavlo.dar, инцидент произошел 21 октября 2026 года в одной из частных клиник города.

Во время процедур маленькой пациентке неожиданно стало плохо: у нее начались судороги и проблемы с дыханием, однако врач якобы проигнорировал просьбы матери остановить прием. Вскоре ребенок потерял сознание, а изо рта пошла пена.

Как утверждает автор обращения, скорую помощь вызвала лишь медсестра из соседнего кабинета. Состояние девочки стремительно ухудшалось, и медикам пришлось бороться за ее жизнь уже по дороге в больницу.

"В карете "скорой помощи" у ребенка остановилось сердце, повторная остановка произошла в стенах областной детской больницы. На данный момент ребенок уже третьи сутки находится в реанимационном отделении. Ребенок без сознания, в коматозном состоянии, на аппарате ИВЛ. Со слов врачей-реаниматологов, ребенок в крайне тяжелом состоянии", – поделилась родственница семьи.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области подтвердили факт экстренной госпитализации трехлетнего ребенка и прокомментировали текущее состояние пациентки.

"21 октября 2026 года в 15:45 в Павлодарскую областную детскую больницу бригадой скорой медицинской помощи была доставлена девочка 2023 года рождения. Минуя приемное отделение, ребенок был госпитализирован в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день девочка подключена к ИВЛ, проводится интенсивная терапия", – рассказали Zakon.kz 24 октября 2026 года в пресс-службе УЗ Павлодарской области.

В управлении добавили, что 22 октября состоялась телемедицинская консультация со специалистами Национального научного центра материнства и детства и Национального научного кардиохирургического центра для согласования дальнейшего лечения.

Ситуацию под личный контроль взял руководитель облздрава, а правоохранительные органы уже начали проверку, по результатам которой дадут правовую оценку действиям врачей.

Ранее жительница Актобе обвинила частную стоматологию в тяжелых последствиях лечения. После визита женщина попала в больницу, потеряла несколько зубов и теперь готовится к операциям.